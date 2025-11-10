こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
疲労回復にコミット RIZAP初のリカバリーウェアブランド「REZAP(リザップ)」誕生
https://digitalpr.jp/table_img/2574/122099/122099_web_1.png
RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長：瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下、RIZAP）は、初のリカバリーウェアブランド「REZAP（リザップ）」を展開いたします。Tシャツとスパッツ（各 税込11,000円）のラインナップにて、2025年11月10日（一部商品は12月）よりオンラインショップ等で販売開始いたします。
「REZAP」は、家庭用遠赤外線血行促進用衣として一般医療機器の届出を済ませたリカバリーウェアブランドです。着用するだけで血行を促進し、筋肉のコリ緩和や疲労回復をサポートいたします※1。最大の特長は火山灰を練り込んだ生地と、鉱石ラバーをプリントしたRIZAP独自の素材設計です。素材特性を活かし、身体のコンディションを整えやすい着用感を追求しました。また鉱石を含んだラバーを現代人の悩みの深い箇所に配置するなど、解剖学、運動力学、生理学に基づくトレーニングを研究してきたRIZAPだからこそ可能な商品仕様となっています。
RIZAPは、リカバリーウェア「REZAP」の展開を通じて、多くの方々の健やかで快適な日常を送るパートナーとなり、QOL（生活の質）の向上やウェルビーイングの実現に貢献してまいります。
・chocoZAPオンラインストア https://chocozap.shop/
・chocoZAP楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/rizapcollection/
※1：遠赤外線の血行促進効果による
https://digitalpr.jp/table_img/2574/122099/122099_web_2.png
■商品特長
１．遠赤外線の血行促進効果
REZAPは火山灰を練り込んだ生地と、鉱石ラバーをプリントしたRIZAP独自の素材設計。
衣類形状の医療機器です。下記のような健康効能が期待できます。
遠赤外線の血行促進効果による
・疲労回復
・筋肉のコリ緩和
・筋肉の疲れの軽減
２．鉱石を含んだラバーを現代人の悩みの深い箇所に配置
３．こだわりの着心地設計
・快適な着心地と、締め付け感のない伸びやかなフィット感
・運動時はもちろん、インナーやホームウェア、ナイトウェアとしても幅広く活用できる
（肌に直接触れるように着用してください）
・インナーとして着用時、服にひびかない広めのネックライン
・ラグラン製法で快適な着心地
・服がまくれたりしにくいサラリとしたラバーで凸凹が気になりにくい
・体にまとわりつきにくい
・寝返りもスムーズ
４．コンパクトで持ち運び楽々
・薄手でかさばらない
・旅行やジムに持ち運び楽々
■血行促進のメカニズム
REZAPは、火山灰を練り込んだ生地と、鉱石ラバーをプリントしたリカバリーウェアです。
リカバリーウェアとは、着用によって疲労回復をサポートする目的の衣類のことです。リカバリーウェアの中には、「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として一般医療機器の届出が行われているものもあります。
着用することで、自身の体から発生する熱エネルギーを鉱石が吸収し、遠赤外線を輻射（ふくしゃ）するというメカニズムにより、血行が促進されます。その結果、着るだけで筋肉のコリを緩和※1し、疲労回復をサポート※1する効果が期待できます。
※1：遠赤外線の血行促進効果による
■商品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2574/122099/122099_web_3.png
※3：Tシャツの白、スパッツの通常販売開始は2025年12月頃を予定しています。
■運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。
RIZAPは、あらゆる事業を通じて、誰もが気軽に健康を手にできる社会のインフラとなることを目指しています。そうした想いから誕生したのが、リカバリーウェアブランド「REZAP」です。
私たちRIZAPは、一人ひとりの健康が、社会全体の活力につながるものと考えます。だからこそ、これまで培ってきた豊富な経験とノウハウを活かし、ウェルビーイングの向上や健康寿命の延伸といった社会課題の解決に、これからも挑戦し続けてまいります。
■RIZAPについて
「結果にコミットする。®」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ)」を運営しています。2012年2月の1号店オープン以来、RIZAPは一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本気で向き合う資質を持ったトレーナーを厳選しています。「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルトレーナーの品質にこだわり、ゲストの理想の体型の実現に全力でコミットします。「RIZAP」の名称は、「RISE」と「UP」からできています。また、黒色背景と金色のロゴには、“どん底で暗闇の状態からでもその人が望む限り、高く飛躍でき、必ず光り輝く未来は訪れる”という想いを込めています。
所在地：東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー36階
設立日：2010年5月7日
資本金：1,000万円
代表者：代表取締役社長 瀬戸 健
URL：http://www.rizap.jp/
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部 担当：杉原、山田、田中、平山
Mail： press@rizapgroup.com
関連リンク
RIZAPグループWebサイト
https://www.rizapgroup.com/
chocoZAPオンラインストア
https://chocozap.shop/
chocoZAP楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/rizapcollection/
