年商38億円！ どんな事業も加速できる一番わかりやすい事業戦略の完全版。『ブースト事業戦略』2025年11月10日（月）発売

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、『会社の成長スピードが加速する！ ブースト事業戦略』（著：柴田雄平）を2025年11月10日（月）に発売いたしました。

事業戦略の投稿がXで話題沸騰！「もっと知りたい」の声に応えた充実の書

年商38億円の事業戦略家である柴田雄平氏が、Xで発信した事業戦略の投稿は高いインプレッションとなり、日本全国の社長たちの絶大なる支持を集めています。多くの方からの「もっと知りたい」の声に応えた、一番わかりやすい事業戦略の完全版といえる1冊を満を持して刊行します。

会社を経営するうえで事業戦略を知らないということは、調理法を知らないまま料理をするようなもの。副業の解禁・増加などの社会背景もあり「社長」はこれからも増加していくことが見込まれており、事業戦略を組み立てられるかどうかで事業が成功するかどうかが決まると言っても過言ではありません。

圧倒的な経験と実績に裏打ちされた知見の集大成

本書では、起業後数年でつまずく10の課題にアプローチ。

現代の人材減少と市場の多様化に対応するために、経営者はスペシャリストではなく、満遍なく知識を持つジェネラリストでなければならないと著者は言います。

会社を軌道に乗せられる経営者が必ずやっている思考法と、成功へ導く25のフレームワークをこの1冊にすべて集約。大手一流企業をはじめとする多くの顧客を成功に導いた、圧倒的な経験と実績に裏打ちされた知見を余すところなく展開。

1会社に1冊のみならず、社長を筆頭とした経営者必読の書となっています。

【目次】

はじめに 「事業戦略」なくして経営に未来はない！

CHAPTER1 カネ（財務）の課題にブースト

CHAPTER2 ヒト（組織）の課題にブースト

CHAPTER3 ヒト（採用）の課題にブースト

CHAPTER4 モノ（事業）の課題にブースト

CHAPTER5 モノ（売上）の課題にブースト

おわりに 事業戦略を成功に導くために

【著者プロフィール】

柴田雄平（しばた ゆうへい）

（株）koujitsu/爾今/一絲/DIGの代表取締役社長。2006年『食』を中心にしたベンチャー企業にて、マーケティング・事業戦略・商品開発・外食店舗開発・集客支援・コンビニスイーツの開発、大手デベロッパーのリーシングプロジェクト、年商20億の外食事業責任者等を歴任。大手広告代理店にてデジタルマーケティング黎明期のプロジェクト担当を経て、2013年独立し、東京・日本橋エリアにて飲食店を3店舗立ち上げ。その後デジタルマーケティング領域、広告・ウェブ開発領域の事業を拡大。現職に加えて11社のCMOを担当。

X：https://x.com/yuuuu19860221

【書籍概要】

書名：会社の成長スピードが加速する！ ブースト事業戦略

著者：柴田雄平

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2025年11月10日（月）

判型：A5判

ページ数：256ページ

ISBN：978-4-04-607654-0

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000174/)