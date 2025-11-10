「第8回 塗料・塗装設備展 - COATING JAPAN -」に出展

岩崎電気株式会社

岩崎電気 光・環境営業部及び岩崎電気 アイグラフィックス社は、2025年11月12日(水)～14日(金)に幕張メッセにて開催される「第8回 塗料・塗装設備展 - COATING JAPAN -」に出展します。

UV塗料・UVインキ・UV接着剤の瞬間硬化に好適な「UV-LED照射装置 L-cureシリーズ」の実機デモや、水銀フリー光源の「エキシマ照射装置」などのほか、当社の紫外線照射実験施設「EYE-UV Labo」活用法など、当社ならではの技術とサービスをご紹介いたします。

事前登録のうえ、ぜひご来場ください。

出展概要

会期：2025年11月12日(水)～14日(金)10:00～18:00(最終日のみ17:00終了)

会場：幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

岩崎電気ブース：39-52(7ホール)

入場無料：来場者事前登録が必要です。

公式URL：https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/coat.html

出展商品

UV-LED照射装置 L-cureシリーズ(実機展示)

UV塗料・UVインキ・UV接着剤の瞬間硬化に好適なLEDタイプの搬送付き照射装置。

・材料開発や生産に最適

・単一もしくは、混合波長(280nm&365nmなど)の複数波長も搭載可能

・操作が簡単で使いやすさ抜群

・照射方式はステージリターン式とコンベア式の2タイプ

UV-LED照射装置 L-cureシリーズ混合波長UV-LED照射装置(パネル展示)

UV装置で培った光学技術を応用し、異なる波長を集めたUV-LED装置。

・集光点100～110mm(照射器下面から)

・離れた照射距離で高照度を実現

・異なる主波長のLEDを組合わせ、集光点に同時照射

・最大4波長のLEDを混合照射可能

混合波長UV-LED照射装置エキシマ照射装置(パネル展示)

水銀フリー光源。

172nmの高エネルギーを照射し、さまざまな表面改質が可能。

・高いエネルギー(172nm)、単一波長、低温照射、瞬間点灯消灯が可能

・水銀レスで環境に優しい

用途例

表面改質・洗浄・親水化・接着／密着性向上・表面処理・結晶化・硬化

エキシマ照射装置電子線(EB)照射装置(パネル展示)

熱に弱い基材にも対応し、溶剤・開始剤フリーで環境負荷を低減。

高速・高品質印刷が可能。

・コンパクト

小形軽量、キャスター移動で実験室にも簡単設置

・安心安全

セルフシールド、インターロックで安心

・環境対応

温室効果ガス(SF₆)不使用

関連情報

電子線(EB)照射装置

イベント情報 - 第8回 塗料・塗装設備展 - COATING JAPAN -(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/event/2025/coating.html)