「第8回 塗料・塗装設備展 - COATING JAPAN -」に出展

写真拡大 (全5枚)

岩崎電気株式会社

岩崎電気 光・環境営業部及び岩崎電気 アイグラフィックス社は、2025年11月12日(水)～14日(金)に幕張メッセにて開催される「第8回 塗料・塗装設備展 - COATING JAPAN -」に出展します。


UV塗料・UVインキ・UV接着剤の瞬間硬化に好適な「UV-LED照射装置 L-cureシリーズ」の実機デモや、水銀フリー光源の「エキシマ照射装置」などのほか、当社の紫外線照射実験施設「EYE-UV Labo」活用法など、当社ならではの技術とサービスをご紹介いたします。
事前登録のうえ、ぜひご来場ください。




出展概要


会期：2025年11月12日(水)～14日(金)10:00～18:00(最終日のみ17:00終了)


会場：幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)


岩崎電気ブース：39-52(7ホール)


入場無料：来場者事前登録が必要です。


公式URL：https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/coat.html


出展商品


UV-LED照射装置 L-cureシリーズ(実機展示)

UV塗料・UVインキ・UV接着剤の瞬間硬化に好適なLEDタイプの搬送付き照射装置。


・材料開発や生産に最適


・単一もしくは、混合波長(280nm&365nmなど)の複数波長も搭載可能


・操作が簡単で使いやすさ抜群


・照射方式はステージリターン式とコンベア式の2タイプ





UV-LED照射装置 L-cureシリーズ

混合波長UV-LED照射装置(パネル展示)

UV装置で培った光学技術を応用し、異なる波長を集めたUV-LED装置。


・集光点100～110mm(照射器下面から)


・離れた照射距離で高照度を実現


・異なる主波長のLEDを組合わせ、集光点に同時照射


・最大4波長のLEDを混合照射可能





混合波長UV-LED照射装置

エキシマ照射装置(パネル展示)

水銀フリー光源。
172nmの高エネルギーを照射し、さまざまな表面改質が可能。


・高いエネルギー(172nm)、単一波長、低温照射、瞬間点灯消灯が可能


・水銀レスで環境に優しい



用途例
表面改質・洗浄・親水化・接着／密着性向上・表面処理・結晶化・硬化





エキシマ照射装置

電子線(EB)照射装置(パネル展示)

熱に弱い基材にも対応し、溶剤・開始剤フリーで環境負荷を低減。
高速・高品質印刷が可能。


・コンパクト
小形軽量、キャスター移動で実験室にも簡単設置


・安心安全
セルフシールド、インターロックで安心


・環境対応
温室効果ガス(SF₆)不使用





電子線(EB)照射装置

関連情報


イベント情報 - 第8回 塗料・塗装設備展 - COATING JAPAN -(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/event/2025/coating.html)