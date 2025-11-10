小日向美香さんの1st写真集が2026年2月14日(土)発売決定＆予約開始！　小日向さんが思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡る。

株式会社イマジカインフォス

『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』の長崎そよ役などを務め、ソロアーティストデビューも果たした小日向美香さんの1st写真集が2026年のバレンタインデー・2月14日に発売することが決定しました。

ロケ地は京都府＆岐阜県。小日向さんが思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡ります。

そんな、ロケ地で撮影した独占先行カットと共に、一挙に公開された特典＆イベント情報をお見逃しなく。

『小日向美香1st写真集(仮)』先行イメージカット小日向美香さんコメント

このたび1st写真集の発売が決定いたしました……！

いつか写真集を出してみたいという夢をいつもお世話になっている声優グランプリさんで叶えられる事、とてもうれしいです！！

昔はカメラの前でガチガチだった私が、沢山の衣装と素敵なヘアメイクを身にまとい、自信を持って色々な表情やポージングをしながら写真集の撮影に挑めたのも、いつも応援してくださる皆様がいてくれたからです。

そんな皆様が楽しんでくれる姿を想像しながら撮影させていただきましたので、是非素の私も、新しい一面も楽しみにしていてください!!

発売記念イベントも開催決定！

4月18日(土)には、インフォスクエア早期予約対象の特典ブロマイドサイン会＆2ショット撮影会、4月25日（土）、26日(日)には東京と大阪で、写真集の好きなページに宛名とサインを入れてもらえるサイン会が開催されることも決定しました。それぞれ、抽選での申し込みとなります。詳細は下記、イベント情報をご確認ください。

特典情報

アニメイト

★共通特典★

複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）

―通常版―

3,960円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297692/

―限定セットA―

【ボイスメッセージDLシリアル付き】／4,400円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297695/

―限定セットB―

【デジタルフォトブックDLシリアル付き】／4,840円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297696/

―限定セットpremium―

【ボイスメッセージDLシリアル＋デジタルフォトブックDLシリアル付き】／5,280円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297697/

ゲーマーズ

★共通特典★

複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）

―通常版―

3,960円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10846645/

―限定版―

【A4サイズアナザーフォトブック付き】5,280円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10846648/

―超限定版―

【A4サイズアナザーフォトブック＋アクリルスタンド付き】7,040円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10846649/

インフォスクエア

★共通特典★

インフォスクエア限定カバー＆複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）

―通常版―

3,960円

https://infosquare.shop/?pid=189250106

※こちらの商品はイベント抽選対象商品ではありません。

―限定版―

【B2タペストリー＋アクリルキーホルダー＋缶バッジ3種セット付き】／11,000円（税込）

https://infosquare.shop/?pid=189250112

※こちらの商品はイベント抽選対象商品ではありません。

そのほかオリジナルブロマイド付き法人

●セブンネット／3,960円

https://7net.omni7.jp/detail/1107661258

●楽天／3,960円

https://books.rakuten.co.jp/rb/18438873/

●HMV／3,960円

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16400458

●ヨドバシカメラ／3,960円

https://www.yodobashi.com/product/100000009004187710/

イベント情報

インフォスクエア限定特別イベント

●日時

2026年4月18日（土）

●内容

１.1冊券……特典ブロマイドサイン会

通常版の応募はコチラ＜https://infosquare.shop/?pid=189242055＞

限定版の応募はコチラ＜https://infosquare.shop/?pid=189242696＞

２.3冊券……2ショット撮影会＋ブロマイドお渡し会

応募はコチラ＜https://infosquare.shop/?pid=189263073＞

●参加方法

インフォスクエアにて、早期予約期間内にイベント参加券付きを予約の方の中から抽選。

※1冊券は通常版購入の方、限定版購入の方、どちらも応募可能です。

※3冊セットの通常版、限定版の組み合わせは自由です。

(１.通常版3冊、２.通常版1冊・限定版2冊、３.通常版2冊・限定版1冊、４.限定版3冊)

※3冊券で落選してしまった方には全員に「デカ缶バッジ」をプレゼント！

※詳細は各法人のHPや購入ページなどをご確認ください。

写真集サイン会／東京回

●日時

2026年4月25日（土）

●内容

写真集のお好きなページに宛名とサイン入れ

●参加方法

アニメイト、ゲーマーズにて期間内に当該イベント参加券付きを購入の方の中から抽選。

※詳細は各法人のHPや購入ページなどをご確認ください。

アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114259

ゲーマーズ

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6970

写真集サイン会／大阪回

●日時

2026年4月26日（日）

●内容

写真集のお好きなページに宛名とサイン入れ

●参加方法

アニメイト、ゲーマーズにて期間内に当該イベント参加券付きを購入の方の中から抽選。

※詳細は各法人のHPや購入ページなどをご確認ください。

アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114259

ゲーマーズ

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6970

商品概要

書名：小日向美香1st写真集（仮）

発売日：2026年2月14日(土)

予価：3,960円(税込)

仕様：A4判 オールカラー 112ページ

発行：イマジカインフォス