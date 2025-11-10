NMNの養庵堂｜愛犬・愛猫専用NMN配合サプリメントagene（エイジーン）が11月10日（月）より「みんな商店」にて販売スタート

株式会社 阿部養庵堂薬品

株式会社阿部養庵堂薬品（所在地：東京都足立区、代表取締役：阿部朋孝）は、愛犬・愛猫専用NMN*¹配合サプリメント『agene（エイジーン）』を、株式会社UPDATER（本社：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）が運営する「みんな商店」にて、2025年11月10日（月）より販売開始いたします。

【出展概要】

開催場所：みんな商店

住所：東京都世田谷区北沢２丁目９－２(https://share.google/69mX9Z22IlCySAMpy) ARISTO下北沢 2F

アクセス：小田急線・京王井の頭線 下北沢駅より徒歩2分

開催期間：2025年11月10日（月）～

営業時間：12:00～19:00 不定休

公式サイト：https://minna-showten.com/

■UPDATERとの共創について

株式会社UPDATERは「脱炭素」「ウェルビーイング」「エシカル調達」などの社会課題に対し、ブロックチェーン技術などを活用して“顔の見えるライフスタイル”を実現する企業です。法人・個人を対象に、再生可能エネルギーの供給、サステナブルな消費の見える化、生活全体のアップデートを目指したサービスを展開しています。その理念と、阿部養庵堂薬品が大切にする「仁（いたわり・思いやり）」の精神が共鳴し、今回の取り組みが実現しました。互いの願いを重ね、“世界を今より優しく”するための一歩を共に進めていきます。

“愛する家族も、ずっと元気でいてほしい”という想いから誕生

阿部養庵堂薬品は、約300年にわたり受け継がれてきた東洋医学の知恵を、西洋医学の知見と融合させながら、美と健康を支える製品づくりを続けてきました。

2015年からは、次世代の健康維持成分として注目される「NMN*¹（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」の研究に取り組み、大学や医療機関への原料提供、ヒト向けサプリメントの開発を通じて、幅広い分野で研究を重ねてきました。

そんな中で届いたのが、「NMN*¹を飲んで元気を感じたので、うちのペットにも与えたい」というお客様の声。そのひと言をきっかけに誕生したのが、ペット専用サプリメント『agene（エイジーン）』です。代表自身も保護猫と暮らしており、「大切な家族にいつまでも健やかでいてほしい」という想いを原動力に、研究チームとともに開発をスタート。約2年にわたる試行錯誤を経て、2022年、使いやすさと味わいの両立を実現した製品として誕生(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000037884.html)しました。

ペット専用NMN*¹サプリ『agene（エイジーン）』について

『agene（エイジーン）』は、愛犬・愛猫の日々の健康ケアに配慮して作られた、NMN*¹配合の総合栄養補助サプリメントです。NMN*¹のほか、愛犬・愛猫に必要な栄養素を厳選配合しており、すべてヒューマングレードの原料を使用しています。

エイジーンの特徴

１.ヒューマングレード



高品質な国産NMN*¹を配合。ヒト用サプリメントにも使用されるピュアな原料です。

２.獣医師監修



関節、筋肉、皮膚・被毛等の健康維持に配慮した栄養設計を獣医師監修のもとで行っています。

３.フレッシュかつ適量



カプセル方式で小分けにすることで、給与時までフレッシュな状態を維持。計量不要で与えやすく設計されています。

４.”国産かつお味”



嗜好性テストでは約9割の犬猫が好反応を示しました。日々の健康ケアに取り入れやすい味わいです。

愛犬愛猫に必要な栄養素を厳選配合

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37884/table/101_1_74f4f96de0aaa81fda923714b20f8677.jpg?v=202511101057 ]

サプリメントをカプセル方式とすることで、成分の鮮度を保ちつつ、愛犬・愛猫に与える際の計量不要を実現しました。また、味わいにもこだわり、モニタリングの結果9割が食いついた「国産かつお味」を採用。年齢サインや健康が気になり始めたわんちゃん・猫ちゃんの、関節・筋肉・皮膚・被毛の健康維持にも配慮し、元気いっぱいに生きる毎日をサポートします。

【商品概要】

商品名：agene（エイジーン）

販売価格：単品価格 3,850円（税込）

内容量：30粒

原材料名：デキストリン（国内製造）、鰹節パウダー、NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）、乳酸菌凍結乾燥粉末（デキストリン、ロイテリ菌）、乳酸菌（殺菌）（EC-12）、N-アセチルグルコサミン、MSM、HPMC、L-シスチン、ビタミンC、L-トリプトファン、ナイアシン、ビタミンA、ビタミンE、ビタミンB1

商品ページ：

https://www.abeyoando.co.jp/brands/agene/agene-top

ageneご使用方法・Q＆A

■与え方

カプセルを割って中身を手に取り、フードに混ぜたり、ふりかけて与えてください。植物性カプセルなので、そのまま食べても問題ありません。

■摂取量の目安

1日あたりの目安量を参考に、愛犬・愛猫の体調や食事内容に応じて調整してください。

・猫、小型犬（10kg未満）＝1粒

・中型犬（10kg～20kg未満）＝2粒

・大型犬（20kg以上～）＝3粒

1ヶ月あたりの目安量：猫・小型犬：1袋／中型犬：2袋／大型犬：3袋

■対象年齢

生後6か月から全年齢でご利用いただけます。

特に、シニア期を迎えた頃からのご利用を目安としてご検討いただくことをおすすめします。

猫・小型～中型犬：7歳頃から

大型犬：5歳頃から

その他、ageneに関するご質問は以下のページをご覧ください

▶ageneの使用方法とよくあるご質問はこちらから(https://www.abeyoando.co.jp/brands/agene/agene-top#06-faq)

NMN*¹とは

酵母や酵素の研究から発見されたビタミンに近い物質で、もともとヒトや犬、猫など命あるすべての生物に備わっています。「若々しさの鍵」を握る成分として、世界中の研究者が注目する中、ヒト用のサプリメントも発売され話題を集めています。NMN*¹はサプリメント等で摂取することで、体内で補酵素に変換され、長寿遺伝子を活性化させることが分かっています。健康寿命をサポートし、アクティブな毎日を支える、今注目の成分です。

───────────────

株式会社阿部養庵堂薬品について

───────────────

阿部養庵堂薬品は、300年近く受け継がれてきた東洋医学の知恵を、西洋医学の知識と融合させながら、美と健康に寄り添う製品をお届けしてきました。長い歴史の中で培われた着想と革新的な技術を組み合わせ、独自の養生思想を通じて、他では得られない特別な体験を提供しています。

私たちのミッションは、「伝統と科学を融合させ、持続可能な美と健康を追求する」こと。

単なる外見の美しさにとどまらず、内面から輝く心の豊かさを育むことも目指しています。

公式サイト：https://www.abeyoando.co.jp/

──────────

公式サイト・SNS

──────────

・コーポレートサイト

https://corp.abeyoando.co.jp/

・公式オンラインストア

https://www.abeyoando.co.jp/

・ブランドInstagram

https://www.instagram.com/abeyoando_jp/

*１ ニコチンアミドモノヌクレオチド

■Brand Concept

「年齢という概念にとらわれず、いつまでものびやかに美しく。」

思い描いた夢に向かって、常にトライできる軽やかな心身を。

そんな一人ひとりの願いに寄り添い、健康や美の課題と向き合い、

人類を始めとする森羅万象に優しい先端科学で解決へと導きたい。

1731年の創業時から受け継がれてきた情熱で、私たちが目指すもの。

それは、誰もが生涯にわたり、強く煌めき続けることのできる社会です。



■株式会社阿部養庵堂薬品リンク一覧

コーポレートサイト：https://corp.abeyoando.co.jp/

公式オンラインストア：https://www.abeyoando.co.jp/

最新情報：https://www.abeyoando.co.jp/publications/news

Instagram：https://www.instagram.com/abeyoando_jp/



■ 会社概要

代表者：代表取締役 阿部朋孝

所在地 ： 〒120-0022 東京都足立区柳原1－5－4 YAK北千住ビル

創業 ： 1731年

設立 ： 1984年12月

事業内容 ： 健康食品の卸売・小売・受託製造、サプリメントの加工、健康食品・原材料の輸入、化粧品の卸売・小売・受託製造、化粧品の加工、原材料の自社研究