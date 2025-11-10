「岡三BANK」法人さま向けサービス提供開始のお知らせ

GMOあおぞらネット銀行株式会社

岡三証券株式会社（以下、岡三証券）は、GMOあおぞらネット銀行株式会社（以下、GMOあおぞらネット銀行）と共同開発した銀行サービス「岡三BANK」において、11月10日（月）より法人さま向けサービスの提供を開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

「岡三BANK」法人さま向けサービスでは、特別金利定期預金や岡三証券口座への無料入金機能、デビット機能付きの法人用岡三BANKカードのほか、創業間もない法人のお客さまを中心に、UI・UXに優れているとして高い支持を得るGMOあおぞらネット銀行の法人サービスをご利用いただけます。

※画面はイメージです。

【サービスの特長】

(1)定期預金への優遇金利付与（特別金利定期預金）

・ 対象商品購入などを条件として、定期預金に特別金利を付与

・ 期間限定キャンペーンのほか、いつでもご利用可能な常設の預金金利プランを提供予定（詳細は岡三証券のホームページ・店頭にてお知らせいたします）

(2) 証券口座への入金

・ お電話にて無料で入金可能な「クイック入金サービス（営業員振替）」と、岡三BANKアプリや、GMOあおぞらネット銀行「法人用岡三バンク支店」のインターネットバンキングからも無料で入金できる「クイック入金サービス(*1)」を提供

(3) GMOあおぞらネット銀行の法人サービスの利用が可能 ※一部対象外あり

・ 代表口座１つにつき19口座まで開設可能な複数口座（追加口座）や振込入金口座(*2)、ビジネスID管理、電子証明書、「freee入出金管理(*3)」などのサービスを「岡三BANK」で利用可能

(*1)クイック入金サービスはGMOあおぞらネット銀行が提供するサービスです。

(*2) 追加口座、振込入金口座の開設には、GMOあおぞらネット銀行所定の審査がございます。

(*3) 正式名称は「freee入出金管理 with GMOあおぞらネット銀行」です。

【「岡三BANK」について】

「岡三BANK」は、GMOあおぞらネット銀行から岡三証券が銀行代理業の委託を受け、サービスを提供しております。

サービス名称： 岡三BANK

（GMOあおぞらネット銀行 岡三バンク支店、法人用岡三バンク支店）

所属銀行： GMOあおぞらネット銀行株式会社

銀行代理業者： 岡三証券株式会社

許可番号： 関東財務局長（銀代）第495号

取扱業務： 「円預金の受入れ」および「内国為替取引」を内容とする契約締結の媒介

（預金との誤認防止についてのご留意事項）

「岡三BANK」サービス以外の岡三証券が取り扱う金融商品は預金ではありません。

それら金融商品は預金保険制度の対象ではなく、元本保証および利回り・配当保証のいずれもありません。

【岡三証券株式会社 会社概要】

本社所在地：東京都中央区日本橋室町2-2-1

代表者：取締役社長 池田 嘉宏

事業内容：金融商品取引業

URL：https://www.okasan.co.jp/

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 山根 武

資本金：241億2,996万円

URL： https://gmo-aozora.com/