WAIJのプロジェクト「女性のAIチャレンジ応援宣言『MIRAIα（ミライア）』」にGVA TECHが賛同

GVA TECH株式会社

AIリーガルテックサービスを提供するGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、一般社団法人Women AI Initiative Japanのプロジェクト、「女性のAIチャレンジ応援宣言『MIRAIα（ミライア）』」へ賛同したことをお知らせいたします。

■プロジェクトの概要

「MIRAIα（ミライア）」は、AI時代における女性の多様な学びとチャレンジを後押しするため、「AI時代の働き方を再定義し、自律的に人生を選択できる社会へ。」というビジョンを掲げ、その実現に向けて企業や団体と共に応援の輪を広げるために立ち上げられたプロジェクトです。

詳細はこちらをご参照ください。

https://women-ai-initiative.jp/Supporting

GVA TECHは、AIを活用したリーガルテックを通じて、企業法務のDXを推進しております。このたび、AI時代の新しい働き方やキャリア形成を支援する「MIRAIα（ミライア）」のビジョンに共感し、賛同いたしました。今後も、多様な人材が活躍できる社会の実現に貢献してまいります。

■GVA TECHについて

「法とすべての活動の垣根をなくす」というパーパスのもと、法律とAIを組み合わせた「リーガルテック」サービスを展開しています。企業法務向けの「OLGA」や、中小企業や個人事業主向けの「GVA 法人登記」、「GVA 商標登録」など、AIを活用し法務業務の効率化に貢献しております。

・法務オートメーション「OLGA」 https://olga-legal.com/

・GVA 法人登記 https://corporate.ai-con.lawyer/

・GVA 商標登録 https://trademark.ai-con.lawyer/

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/