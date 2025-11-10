アイデムフォトギャラリー［シリウス］池畑直樹 写真展 「まなざしの大地 ―アジアを生きる声なき詩―」 期間：2025年11月13日（木）～11月19日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は池畑直樹 写真展 「まなざしの大地 ―アジアを生きる声なき詩―」を11月13日（木）～11月19日（水）に開催いたします。

池畑直樹 写真展 「まなざしの大地 ―アジアを生きる声なき詩―」

1998年、24歳で独立した私は初めてネパールを訪れました。標高4,500mに迫る山岳地帯の村や首都カトマンズ、釈迦生誕の地ルンビニで出会った子供たちの無垢なまなざしは、私の心を深く揺さぶり、写真家としての原点となりました。その後もネパールをはじめ、タイ、中国、ベトナム、台湾、カンボジア、インドを巡り、人々の日常を撮り続けてきました。北京の都市生活者、ホーチミン郊外の水上マーケット、トンレサップ湖に暮らす家族、バラナシやブッダガヤに息づく祈り――それぞれの土地で出会った人々の姿は、決して経済的に恵まれているとは言えない環境にあっても、力強く生きる光に満ちています。

カメラは時に子供たちの笑顔を追い、時に働く人々や静かに佇む老人をとらえました。そこに共通していたのは、声なきまなざしが語る「生きる証」でした。2018年以降の旅では子供だけでなく、大人たちの暮らしや都市の営みにも焦点を当て、日常を切り取ったスナップとして表現の幅を広げています。

本展では20余年にわたり7カ国で撮影した作品を展示します。沈黙の中に宿る眼差しの力と、その背後に広がる大地の気配を、どうぞご覧ください。

（出展枚数約60枚）

【作者略歴】

池畑 直樹（いけはた なおき）

日本写真家協会会員

1973年 岡山県に生まれる

1996年4月 麻布スタジオにてスタジオマンとして修行開始

1998年1月 フリーランスフォトグラファーとして独立

タイ、ネパールを訪れ、アジアの撮影を開始

2008年4月 日本写真家協会入会

2008年8月 STUDIO8×10（スタジオエイトバイテン）設立

2009年11月 株式会社エイト・バイ・テン設立 代表取締役就任

ファッション、生活雑貨等の広告撮影を中心に活動中

現在に至る

写真展の様子は「シリウスブログ」でもご紹介します！

■シリウスブログ

https://www.photo-sirius.net/blog/

■シリウス公式Facebook

https://www.facebook.com/photo.sirius

[お問い合わせ]

アイデムフォトギャラリー シリウス事務局

TEL：03‐3350‐1211

https://www.photo-sirius.net/