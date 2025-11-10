京大桂ベンチャープラザ　入居者募集

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）近畿本部は、中小企業等経営強化法に基づき整備・運営を行う、インキュベーション施設「京大桂ベンチャープラザ」の入居者募集を行います。

「京大桂ベンチャープラザ」外観写真1. 施設名称

京大桂ベンチャープラザ

2. 所在地

【北館】京都府京都市西京区御陵大原1番36号

【南館】京都府京都市西京区御陵大原1番39号

（京都大学桂キャンパス南隣接地「桂イノベーションパーク」内）

3. 申込受付期間

2025年11月17日（月曜）～ 11月26日（水曜）17時まで

施設賃貸申込書等を郵送の場合は、11月26日（水曜）17時必着

申込者は12月2日（火曜）にヒアリングを行います（予定）

上記期間中の申込みにおいて入居が決定しなかった場合は、随時受付を行います。

4. 公募居室

【南館】●新たに公募する居室 計2室

- 消費税10％の場合の税込金額です（税率が変わった場合にはそれに応じて変動します）- 入居にあたっては、月額賃料（税抜）3か月分に相当する敷金、使用開始可能日の属する月の賃料の日割額及び翌月分の賃料を納めていただき、定期建物賃貸借契約を締結していただきます- 別途京都市による賃料補助制度あり（別紙参照）5. 施設利用開始時期

2026年2月上旬以降、定期建物賃貸借契約締結後に入居可能です。

6. 申込方法

下記「入居案内ページ」から必要書類をダウンロードし、所定の施設賃借申込書およびその他必要書類を下記申込書類送付先に持参又は郵送してください。

https://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/room/info/index.html

【別紙】京都市による賃料補助制度について

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1810-0a2fd9459af10cf8ab1cbb35ac69684f.pdf

