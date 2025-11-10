『騎士X - Knight X - 1st ONE MAN LIVE 2025 in 日本武道館』夜公演“Knight”を12月6日（土）19時より「ABEMA PPV」にて独占配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、株式会社STPR所属のビジュアル系2.5次元歌い手グループ・「騎士X - Knight X -」による新体制初のワンマンライブ『騎士X - Knight X - 1st ONE MAN LIVE 2025 in 日本武道館』夜公演“Knight”を、2025年12月6日（土）19時より「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占配信することを決定いたしました。また、本配信の視聴チケットを2025年11月8日（土）23時より販売開始いたしました。

2025年8月13日（水）に日本武道館で開催された本公演は、新体制となった4人の覚悟と決意が込められた特別なステージです。圧倒的なスケール感とヴィジュアル演出、そして彼らの新たな出発を象徴するパフォーマンスが織りなす感動の瞬間として、会場に集まった「Alice（アリス＝ファンネーム）」を熱狂させました。その熱気と感動のすべてを、「ABEMA」が独占配信でお届けします。音楽と映像が融合する唯一無二の世界観、そして新たな「騎士X - Knight X -」の物語を、全国のファンと一緒にお楽しみください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年11月8日（土）23時からチケットの販売（※1）を開始し、4,000円（税込）でチケットを購入、視聴することができます（※2）。本配信のチケット購入者全員特典として、各メンバーからAliceへの想いが語られた「親愛なるAliceへ捧ぐ ビデオレター」をプレゼント。新体制初の公演を終えたメンバーからの愛を込めたメッセージをお届けします。（※3）

また、本配信のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」（※4）に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定で、800円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャッシュバックキャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-kightx-20251206

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途400円の手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）ビデオレターはマスク着用での実写映像となります。

（※4）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『騎士X - Knight X - 1st ONE MAN LIVE 2025 in 日本武道館』配信概要

▼出演者

しゆん、タケヤキ翔、ばぁう、てるとくん

▼配信日時

2025年12月6日（土）19時00分～ 本編開始（18時45分～配信開始）

▼見逃し配信

2025年12月20日（土）23時59分まで

▼視聴料金

4,000円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円（税込）がかかります。

▼購入者特典

本配信チケット購入者全員に各メンバーからの「親愛なるAliceへ捧ぐ ビデオレター」をプレゼント

※「親愛なるAliceへ捧ぐ ビデオレター」の送付は12月11日（木）より順次「ABEMA」のギフトボックスに送付いたします。

※ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。

▼販売期間

2025年11月8日（土）23時00分～2025年12月20日（土）21時00分

▼視聴購入URL

https://abema.tv/live-event/45c9135a-b1ef-4b9e-8149-de80a5ed57ec

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本配信演は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872