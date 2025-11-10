【TikTok Awards Japan 2025】に女性レーベル「OOO Entertainment」所属クリエイター・ののちが「Beauty Creator of the Year」にノミネート！

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓）は、同社が運営する女性クリエイターレーベル「OOO Entertainment（スリーオーエンターテインメント）」に所属する『ののち』が、ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」が主催する「TikTok Awards Japan 2025」の「Beauty Creator of the Year」部門にノミネートされたことをお知らせいたします。

■「ののち」がノミネートされた「Beauty Creator of the Year」部門について

「TikTok Awards Japan 2025」は、2025年にTikTokで活躍したクリエイター、企業、アーティスト、そしてコンテンツを表彰する特別なイベントです。今年で6回目を迎え、全12部門で表彰が行われます。

このうち、一般投票の対象となる全7部門のひとつである「Beauty Creator of the Year」は、最新のビューティートレンドやスキルを発信して活躍したクリエイターを表彰する部門です。

「ののち」は、その独創的なコンテンツと影響力が評価され、ノミネートクリエイター45組の一員として選出されました。

■一般投票について

11月7日（金）から11月23日（日）まで、一般投票が行われております。総合的な審査に加え、ユーザーの皆様による投票結果をもとに、各部門の受賞クリエイターが決定いたします。ぜひ、「ののち」への応援投票にご協力をお願いいたします。

・投票期間：2025年11月7日（金）10:00 ～ 11月23日（日）23:59

・投票方法：投票ページからTikTokアカウントにログインし、各表彰カテゴリー1日1回投票可能

・結果発表：2025年12月5日（金）18時より開催の「TikTok Awards Japan 2025」で発表

TikTokアカウント（https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan）にてLIVE配信（予定）

・一般投票対象カテゴリー：全7部門

Anime Fan Creator of the Year / Entertainment Creator of the Year / Short Drama of the Year / Sports Creator of the Year / Beauty Creator of the Year / Food Creator of the Year / Learning Creator of the Year

投票ページはこちら！ :https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/7566661441676790584?appType=tiktok&magic_page_no=1&lang=ja-JP®ion=JP■本人コメント到着

「ののちです🍥 🩵まさかノミネートしていただけるなんてびっくりです！！！

こんな夢のようなことが起こるなんてファンのみんなのおかげです 🫶

とってもとっても嬉しい 💝これからもたくさんのかわいいにチャレンジしていくので、ののちと一緒にたくさんかわいい楽しもうね 応援よろしくお願いします 🎶」

■「ののち」プロフィール

＜Profile＞

SNS総フォロワー数110万人超え。「犬系彼女」としてSNSで大ブレイクし、等身大のキャラクターで多くのファンを魅了。現在は、Z世代から絶大な支持を集める美容・ファッションインフルエンサーとして活躍しています。得意の変身メイクや原宿系ファッションを発信し、10代～30代の幅広い女性に「自分らしさ」を見つけるきっかけを与え続けています。

身長：150cm

出身：茨城県

生年月日：2003年2月26日

趣味：動物とふれあう、アニメ・お笑い鑑賞、アクセサリー集め

特技：メイク、イントロクイズ、片目つぶり、記憶力がいい

TikTok：https://www.tiktok.com/@nonochidechi_0226 (@nonochidechi_0226)

Instagram： https://www.instagram.com/nonochiiidechi/reels/ (https://www.instagram.com/nonochiiidechi/reels/)(@nonochiiidechi)

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCnNwgSd5d4zii4aYo5X3Ipg (https://www.youtube.com/channel/UCnNwgSd5d4zii4aYo5X3Ipg)(@nonochiiidechi

)

■ OOO Entertainment（スリーオー）について

“Off-lineでも、On-lineでも、Only＝唯一無二の存在を”

「OOO Entertainment」は、美容・ファッション・ライフスタイル領域で活躍する女性インフルエンサーに特化したレーベル型エージェンシーです。クリエイター個人ではなし得ない夢の実現をサポートしています。自分らしさを大切にする女性たちの共感を生むクリエイターが多数所属しています。

OOO Entertainment：https://three-o.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/ooo_official_bitstar/

X（Twitter）：https://x.com/three_o_tokyo

お問い合わせ先： three-o@bitstar.tokyo

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名にご利用いただいており、自社で抱えるビックデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。



所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c)」

■本リリースに関する取材など、報道関係者の問い合わせ

株式会社BitStar（ビットスター） 広報担当：山内

MAIL：pr@bitstar.tokyo

電話番号：03-4520-5777