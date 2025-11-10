日本M&Aセンター、中小企業庁主催 第6回「アトツギ甲子園」にゴールドスポンサーとして協賛

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス(以下、当社 / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓)の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）は、中小企業庁主催の第6回「アトツギ甲子園」にゴールドスポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

第6回「アトツギ甲子園」協賛の背景と目的

地域経済の担い手である中小企業の後継者不在が深刻であり、廃業の増加による貴重な経営資源の散逸が懸念されています。こうした中、事業承継を契機に、積極的な設備投資や販路開拓等に取り組むケースが増えるなど、早期の事業承継は中小企業の成長につながると考えられています。

中小企業庁が主催する「アトツギ甲子園」は、後継者が既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競い合うピッチイベントで、2021年に始まりました。北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の6ブロックで地方予選大会が行われ、各地方予選大会を勝ち抜いた後継者による決勝大会（ファイナル）が2026年2月27日に東京で開催されます。受賞者には経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞、イノベーション・環境局長賞等が授与されます。

日本M&Aセンターは、後継者によるチャレンジを後押しすることを目的に、早期の事業承継の実現と地域経済の活性化を図るという本大会の主旨に賛同し、2年連続でゴールドスポンサーとしての協賛いたします。決勝大会では、企業特別賞として「地方創生賞」を設置し、地域の発展への貢献度が特に高いファイナリストを表彰します。日本M&Aセンターは“アトツギ”支援を通じ、中小企業の成長、ひいては日本経済の発展に寄与してまいります。

