『【採用を変える】エージェント経由の「ミスマッチ」を解消する成功への近道は？』というテーマのウェビナーを開催

■変わっていく採用活動のトレンド

「求人を出せば応募が来る」--そんな時代は、もう終わりました。

有効求人倍率の高止まりにより、採用は完全な“売り手市場”へ。



求人広告を出しても応募はわずか。エージェントを使えば高額な紹介料。

やっと採用できても、1年以内に離職してしまう--。そんな課題を抱える中小企業が増えています。





■媒体依存から脱却し、選ばれる企業へいまの求職者は、条件だけでなく、「どんな人が働いているのか」「どんな想いを持つ会社なのか」を重視しています。しかし、媒体任せの採用では、企業の"人となり"や"想い"は伝わりにくいもの。結果としてミスマッチが生まれ、定着しない--そんな悪循環が起きています。だからこそ、いま求められているのは、企業が自らの言葉で想いを発信し、"選ばれる企業"へと変わることです。中小企業ならではの"強み"を発信し、その魅力をしっかりと届けていくことが大切です。■セミナー概要本セミナーでは、「エージェント頼み」から脱却し、"自社で人を集める採用"に変えるための考え方と実践ポイントをお伝えします。中小企業が抱える「応募が来ない」「すぐ辞めてしまう」といった課題を、実例を交えながら解決のヒントに変えていきます。＜こんな方におすすめ＞・中小企業の採用担当者・経営者の方・採用に時間とコストをかけても成果が出ない・求職者に"選ばれる"会社づくりを進めたい

