トラック用品ブランド『貨物堂』が商標登録されました
商標登録のお知らせ
トラック用品と運送物流用品を専門に取り扱う株式会社貨物堂（本社：岡山県倉敷市林449-1、代表取締役：妹尾 秀訓）は、自社ブランド『貨物堂』の商標を特許庁に出願し、登録が認められたことをお知らせいたします。
商標登録証
【商標登録の概要】
- 商標名称：貨物堂
- 商標権者：株式会社貨物堂
- 出願番号：商願2024-129397
- 登録日 ：令和7年9月12日
- 出願日 ：令和6年11月18日
- 登録番号：商標登録第6967210号
- 登録分類：第12類 トラック用部品及び付属品、トラック内装部品、トラック外装部品、トラック用ハンドルカバー、トラック用窓カーテン、第20類 トラックの車内で使用可能な寝具
【商標登録の背景】
株式会社貨物堂は、30年以上にわたりトラック用品及び運送物流用品のリテーラーとして、全国のトラックドライバーやトラック運送業界に携わるユーザー様にご愛顧をいただいております。
このたび、トラックドライバーや運送物流業界の方々により安心して信頼していただける”トラック用品ブランド”を、会社名でもある『貨物堂』として立ち上げました。
創業40年の株式会社貨物堂が目利き厳選して企画開発したトラック用アイテムを、社会インフラでもある物流業界で活躍されている多くのトラックドライバーや物流輸送業界の方々に安心してご使用いただきたいと考えております。
より多くの”トラック及び運送物流に携わる方”に認知していただく目的で、『貨物堂』を令和6年11月18日に商標出願し、令和7年9月12日に商標登録が完了しました。
【貨物堂オリジナルアイテム】
トラック用プロファイルウレタン六つ折ベッドマット(https://route-2.net/products/detail/6370)
安全運転のために、凸凹のプロファイルウレタンで体を点と面で支え体圧分散でトラックでも快適睡眠を。
プロファイルウレタン六つ折マット(トラック用敷きふとん) KMAT-91944
【会社概要】
会社名：株式会社貨物堂
本店所在地：〒710-0061 岡山県倉敷市浜ノ茶屋199番地4
本社所在地：〒710-0142 岡山県倉敷市林449-1
代表取締役：妹尾 秀訓
設立日 ：昭和61年6月19日
事業内容：トラック用品及び運送物流用品の小売り・卸販売、トラック用品及び運送物流用品の商品企画開発
▼ 会社概要URL：https://route-2.net/kamotudo/companyinformation
運営店舗
貨物堂岡山店：〒710-0142 岡山県倉敷市林449-1
貨物堂広島店：〒729-0419 広島県三原市南方2-7-7
貨物堂ネットストア：URL https://route-2.net
貨物堂楽天市場店：URL https://www.rakuten.co.jp/auc-route2/
貨物堂ヤフー店：URL https://store.shopping.yahoo.co.jp/route2yss/
貨物堂 岡山店
貨物堂 広島店