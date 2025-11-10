【製造業リーダーズサミット】元トヨタ副社長 佐々木 眞一氏ら豪華コンテンツ 11.20(木) 開催！

株式会社ニューピークストヨタ自動車株式会社 元副社長 佐々木 眞一氏

株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、「SPEAKS ‐ 製造業リーダーズサミット ‐ 」を2025年11月20日（木）にオンラインで開催します。

日本の製造業は、労働力不足やグローバル競争の激化に直面しながらも、DXやAI活用による生産性向上やサプライチェーン改革を進め、持続的な成長を模索しています。

こうした変革の中、本イベントでは「製造業のイノベーション」をテーマに、品質の哲学、AI活用、サプライチェーンリスク管理、現場起点DX、QCD改善など、さまざまな視点から掘り下げるセッションをご用意いたしました。

製造業イノベーションの現在地を多角的に理解し、その未来を切り拓くためのヒントをお届けします。

製造業に携わる皆さまは、ぜひご参加ください。

▍参加方法

下記よりご登録ください。(所要時間10秒~20秒)

とりあえず申し込む :https://www.newpeaks.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks

今回のリリースでは、基調講演セッションの情報を公開いたします。

▍基調講演１.

元トヨタ副社長が語る | トヨタの品質保証の歴史と自工程完結

トヨタ自動車株式会社 元副社長 佐々木 眞一氏

▍基調講演２.

▍開催概要

製造業のAI活用が進まないリアルと乗り越え方キャディ株式会社 エンタープライズ事業本部 部長 村井 達哉氏

開催日時：2025年11月20日（木）13:00～

参加費用：無料

開催場所：オンライン

参加対象：製造業に携わる方々

主催 ：株式会社ニューピークス

協賛 ：ウイングアーク１ｓｔ株式会社、株式会社アシュアード、サイボウズ株式会社、キャディ株式会社（順不同）

▍こんな方におすすめ！

・製造業の最新イノベーション事例を知りたい方

・品質管理やDX推進に関心のある方

・新たな技術導入を検討している方

・調達プロセスの改善を目指す方

詳細確認・申込はこちら :https://www.newpeaks.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks

▍お問い合わせ

株式会社ニューピークス

SPEAKS事務局

info_speaks@newpeaks.co.jp

▍株式会社ニューピークスとは

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを

アップデートする各種サービスを展開しています。

HP：https://newpeaks-biz.com/

(https://newpeaks-biz.com/)

・イベント開催を企画~開催まで一気通貫で支援するサービス「NEWSTREAM」

https://www.newpeaks.co.jp/newstream/(https://www.newpeaks.co.jp/newstream/)