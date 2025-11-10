【製造業リーダーズサミット】元トヨタ副社長 佐々木 眞一氏ら豪華コンテンツ 11.20(木) 開催！
トヨタ自動車株式会社 元副社長 佐々木 眞一氏
株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、「SPEAKS ‐ 製造業リーダーズサミット ‐ 」を2025年11月20日（木）にオンラインで開催します。
日本の製造業は、労働力不足やグローバル競争の激化に直面しながらも、DXやAI活用による生産性向上やサプライチェーン改革を進め、持続的な成長を模索しています。
こうした変革の中、本イベントでは「製造業のイノベーション」をテーマに、品質の哲学、AI活用、サプライチェーンリスク管理、現場起点DX、QCD改善など、さまざまな視点から掘り下げるセッションをご用意いたしました。
製造業イノベーションの現在地を多角的に理解し、その未来を切り拓くためのヒントをお届けします。
製造業に携わる皆さまは、ぜひご参加ください。
▍参加方法
下記よりご登録ください。(所要時間10秒~20秒)
とりあえず申し込む :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks
今回のリリースでは、基調講演セッションの情報を公開いたします。
▍基調講演１.
元トヨタ副社長が語る | トヨタの品質保証の歴史と自工程完結
トヨタ自動車株式会社 元副社長 佐々木 眞一氏
▍基調講演２.
製造業のAI活用が進まないリアルと乗り越え方
キャディ株式会社 エンタープライズ事業本部 部長 村井 達哉氏
▍開催概要
開催日時：2025年11月20日（木）13:00～
参加費用：無料
開催場所：オンライン
参加対象：製造業に携わる方々
主催 ：株式会社ニューピークス
協賛 ：ウイングアーク１ｓｔ株式会社、株式会社アシュアード、サイボウズ株式会社、キャディ株式会社（順不同）
▍こんな方におすすめ！
・製造業の最新イノベーション事例を知りたい方
・品質管理やDX推進に関心のある方
・新たな技術導入を検討している方
・調達プロセスの改善を目指す方
詳細確認・申込はこちら :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks
▍お問い合わせ
株式会社ニューピークス
SPEAKS事務局
info_speaks@newpeaks.co.jp
▍株式会社ニューピークスとは
ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを
アップデートする各種サービスを展開しています。
HP：https://newpeaks-biz.com/
(https://newpeaks-biz.com/)
・イベント開催を企画~開催まで一気通貫で支援するサービス「NEWSTREAM」
https://www.newpeaks.co.jp/newstream/(https://www.newpeaks.co.jp/newstream/)