【株式会社ミライト・ワン】公益財団法人日本レスリング協会とミライト・ワンがデフリンピックパートナーとしてスポンサー契約を締結

株式会社ミライト・ワン

株式会社ミライト・ワン（本社：東京都江東区、代表取締役社長：菅原英宗、以下ミライト・ワン）は、この度、公益財団法人日本レスリング協会とデフリンピックパートナーとして、選手が競技に集中出来る環境をサポートすることを目的とし、スポンサー契約を締結いたしました。

数々の国際大会で活躍し、国民に感動を与え続けている公益財団法人日本レスリング協会の「多様な人々がスポーツとスポーツに関わることでひろがるワクワクするみらいを」という姿勢に共感し、今回のスポンサー契約締結に至りました。

また当社の船川真央社員（財務経理本部所属）が、2025年11月15日（土）から26日（水）の12日間、東京で開催される「東京2025デフリンピック」への出場が決定しております。出場競技はレスリングフリースタイル74kg級と、レスリンググレコローマン77kg級の2種目です。船川社員への応援をよろしくお願いします。

本契約を通じて、レスリング日本代表及び、デフレスリング日本代表を多角的にサポートし、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりに貢献してまいります。

【公益財団法人日本レスリング協会】

・1946年設立

・事業内容：競技会実施、国際大会派遣、普及事業

・国際組織：世界レスリング連盟（UWW)

・協会登録数：10,208人、うち4,045人が小学生以下(2023年)

・主催主要大会：16大会、傘下団体主催大会：17大会(2025年予定）

・主要参加国際大会：11大会(2025年予定)

・普及・強化の主な事業：

全日本合宿、少年少女エリートキャンプ、日米高校交流派遣、日韓交流歓待大会、

研修会、指導員育成、審判員育成

＜株式会社ミライト・ワンとは＞

株式会社ミライト・ワンは、1946年に創業し約80年にわたる歴史を持つ、様々なインフラを創り・守る企業です。これまでの通信インフラ建設で培ってきた豊富な経験と技術力をもとに、近年では、エネルギー分野や交通分野といった社会のインフラも創り・守り続けています。通信、電気、建築、土木などの技術を活かし、地域や企業のDX化、グリーンエネルギー活用の推進など未来に繋げる街づくり・里づくりに取り組んでいます。"技術と挑戦で「ワクワクするみらい」を共創する"というパーパスのもと、人々の暮らしを豊かにする新たな価値創造と持続可能な社会の実現を目指しています。