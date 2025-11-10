医療・介護業界の課題解決に向け、ユカリアと「アルムニア」を共同拡販

株式会社ツナググループ・ホールディングス

RPO（採用業務代行）・採用コンサルティングを行う株式会社ツナググループ・ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：米田光宏、以下「ツナググループ」）は、病院の経営総合支援および運営支援、介護施設運営などを手がける株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢英生、以下「ユカリア」）と循環型採用システム「アルムニア」の販売契約を締結しました。今後は、医療・介護業界が直面している人事課題の解決に向け、アルムニアを1つのソリューションとして共同拡販していきます。

■背景と目的

日本では2030年に約50億時間の労働需給ギャップが予測されており、ツナググループでは経験者の再活用による「循環型採用」が重要な解決策になると考えています。この課題に対し、アルムナイ（退職者）を人的資産として再活用するアルバイト・パート特化型アルムナイスタッフプールシステム「アルムニア」を開発・運用してきました。

医療介護業界では、専門性の高い人材の急な欠員に対応するため、スポットワーカーの活用が進んでいます。しかし、施設ごとの業務フローや設備に関する教育コストが高く、即戦力化が難しいという課題がありました。この課題を解決するためには、貴重な戦力の蓄積と人材の循環型採用は必要不可欠です。

「アルムニア」を活用することで、過去に勤務経験のある人材を施設ごとにデータベース化し、再度の就業をスムーズにすることで、教育コストの削減と即戦力化を実現します。

■アルバイト・パート特化型アルムナイスタッフプールシステム「アルムニア」

「アルムニア」は、一度でも働いた“退職者”とのつながりを保ち、両者の希望がマッチするタイミングで、簡単に1日単位で復職できるようにするシステムです。退職をもって人的資本が失われるものと捉えるのではなく、企業と個人との関係性を長期的な視点で再構築し、蓄積・循環させていくための仕組みです。企業は過去の就業者データをもとに有望な人材に対して再アプローチが可能となります。

詳細を見る :https://service.tsunagu-grp.jp/alumni/alumnia

■今後の展望

今後は、ユカリアとの連携を通じて「アルムニア」の導入を医療・介護業界全体に広げ、現場の人材不足解消と持続可能な人材活用モデルの構築を目指します。なお、ユカリアのグループ会社である株式会社クラーチが運営する、高齢者向け住宅への導入が決定しています。

他導入済み顧客では、人件費換算で年間費用の約50%相当の削減を実現。医療・介護業界においても、専門性の高い人材の急な欠員補充というニーズが発生しており、今後はユカリアと共に、本モデルが現場負担の軽減と持続的な運営体制構築に貢献できるよう、成功事例の創出を目指します。

【ユカリアについて】

社 名：株式会社ユカリア（東証グロース 証券コード：286A）

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング19階

代表者：代表取締役社長 三沢 英生

事業内容：医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業

URL：https://eucalia.jp/

ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点の-VBHC-の追求４.地域包括モデル５.現場に適した DX化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

株式会社ツナググループ・ホールディングス（東証スタンダード 証券コード：6551）

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階

代表者：代表取締役社長 米田 光宏

事業内容：採用ソリューション事業（採用コンサルティング・アウトソーシング等）、労働者派遣事業、有料職業紹介事業等を行うグループの経営戦略策定及び経営管理並びにそれらに付帯する業務

URL：https://tghd.co.jp/



日本の社会課題である「2030年労働需給GAP解消」を目指す、ソリューションカンパニーであるツナググループは、コンサルティング×RPO(採用業務代行)×データベースを基軸事業として、従業員1,000名を超える大手企業を中心にあらゆるソリューションを提供しております。