一枚の写真が飾れるアートへ

革新的な電子ペーパー技術

ディサイン株式会社

E Ink Spectra 6 EPD ディスプレイ

7.3インチの高解像度電子ペーパーディスプレイ（800×480、127ppi）を搭載しています。電子ペーパー特有の美しく自然な表示により、まるで本物のような質感を表現しています。

薄型軽量設計により、壁掛けでも卓上設置でも美しく空間に調和します。従来のデジタルフレームとは一線を画す、洗練されたデザインです。

写真がアートに変わる魔法

専用のスマートフォンアプリを使用して、お気に入りの写真を3つのエフェクトで変換することができます。電子ペーパーの特性を最大限に活かし、それぞれの作品が持つ独特の美しさを表現します。あなたの日常の瞬間が、価値ある芸術作品「作品」へと生まれ変わります。

スケッチ：繊細な線画で表現される芸術的な仕上がり

油絵：クラシックな油彩画の豊かな質感と深み

ネオポップ：現代的なポップな色彩表現のアート

家族と友人との新しいつながり

作品共有

友達やご家族とオリジナルの作品を簡単に共有することができます。思い出の瞬間をアートとして、大切な方と分かち合うことができます。

メッセージ機能

友達の作品にメッセージを表示することが可能です。離れていても、アートを通じて心のこもったコミュニケーションを実現することができます。

スマートホームの新たな中核

Matter対応OTBR機能

Open Thread Border Router（OTBR）として機能し、Matter規格にも対応しています。他のスマートデバイスからの通知を受信し、状態の変化に応じて特定のテキストや画像を表示することができる、革新的な機能を搭載しています。

Wi-Fi（IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz）とBluetooth Low Energy（Bluetooth 5.0）、Thread 1.4プロトコルに対応しており、包括的なスマートホーム体験を提供いたします。

驚異的な省エネルギー設計

USB-C充電に対応しており、利便性も追求しています。電気代を気にすることなく、美しいアート作品を24時間お楽しみいただける、真のエコロジカルなデジタルフレームです。

環境への責任と持続可能性

One Frame, One Tree

カーボンオフセットプログラム

製品をご購入いただいたすべてのお客様に対し、tree-nationを通じて1.5USD相当の植林を実施いたします。これにかかる費用はすべて当社が負担し、お客様の環境への貢献を支援いたします。

Ultra-low-Power Design

電子ペーパー技術により、ほぼゼロに近い電力消費を実現しています。美しいアートを楽しみながら、地球環境にも優しい選択となります。

2025年11月10日より、スマートホーム専門メディア「みらいの暮らし(https://www.mirainokurashi.net/product/smartwiz-art/)」にて日本先行予約販売を開始致します。さらに11月20日よりAmazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQ5W3T1)で発売を開始致します。

新しいアートの時代へ

- みらいの暮らし(https://www.mirainokurashi.net/product/smartwiz-art/)- Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQ5W3T1)「シンプルに、やさしく、そして地球に寄り添う。そんな願いを形にしたアートフレーム」

SMARTWIZ+artは、単なるデジタルフォトフレームではありません。これは新しいコミュニケーションの形であり、持続可能な未来への一歩となる製品です。電子ペーパー技術とスマートホームとの連携、そして環境への配慮を兼ね備えた革新的な製品として、世界中の家庭に新たな価値を提供してまいります。

One Frame, One Tree: ultra-low power, and one tree planted on us.

ディサイン株式会社 担当：茶圓

電話：045-620-5001

メール：support@disign.org

ディサイン株式会社は鉄道向け情報ディスプレイやスマートバス停など交通インフラのスマート化事業を主軸とし、都市の利便性と安全性を高めるソリューションを提供しています。さらに、スマートホーム分野ではMatterやThreadなど国際標準規格に対応したIoT機器を開発・販売し、家庭内外をシームレスにつなぐ次世代の暮らしを実現します。当社は「未来へ続く、サステナブルな選択を」を理念に、低消費電力・高信頼性の設計や環境負荷低減を実現し、持続可能な社会の実現に貢献しています。スマートインフラからホームIoTまで幅広く手掛けることで、快適でエコな未来の暮らしを創造し続けます。

公式サイト：www.disign-store.com(https://www.disign-store.com/)