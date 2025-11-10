St.Cousair Winery Wedding「白銀の誓いプラン」予約開始
株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が運営するサンクゼールの丘は、冬のウエディングプラン「白銀の誓いプラン」の予約を開始しました。冬のサンクゼールは、まるで物語の舞台。静かな雪景色と澄んだ空気が広がり、チャペルやレストランの窓から見えるのは、白銀に染まる幻想的な世界です。外の冷たい空気とは対照的に、室内には暖かな光とぬくもりが満ち、ゲストを迎えるのは心まで温まる旬の食材を使った料理の数々。雪のきらめきと炎のゆらめきが織りなす、冬だけの特別な時間がここにあります。
１日１組限定、白銀の誓いプラン登場
この季節だけの特別なウエディングが叶う「白銀の誓いプラン」が登場しました。１日１組限定、ブライズルーム完備のレストランはもちろん貸切です。幻想的な景色と美味しい料理で、ゲストとともに至福のひとときを過ごしませんか？
白銀の誓いプラン
対象期間：2025年12月～2026年3月
人数 ：30名様～
費用概算：2,194,000円～(30名様の場合)
詳細を見る :
https://www.stcousair.co.jp/news/33741
ブライダルフェア【2/14㊏・3/14㊏】
丘の上に佇むチャペルでの挙式、ワイナリーレストランならではのお料理や私たちの自慢のワイン、
そして会場コーディネートや演出を実際に、お食事と共にご体感いただけます。また、挙式を挙げた先輩ご夫婦から体験談を交えた座談会もございます。
ご希望者の方には個別相談会も開催。会場の雰囲気やお食事を楽しむだけのご参加も大歓迎です。
ブライダルフェアについて詳細はこちら :
https://www.stcousair.co.jp/news/33659
サンクゼール
「Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ」をコンセプトにワインやジャム、パスタソースなどを製造販売するメーカーズブランドです。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃に、家族とお客様の朝食として作っていた手作りりんごジャムが原点。長野県飯綱町に位置する、ワイナリー・ショップ・レストラン・工場・本社社屋を併設した「サンクゼールの丘」では、信州の美しい自然とコンセプトである「Country Comfort」をご体感いただけます。
