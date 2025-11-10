秋の思い出を大募集！「2026年Pets Tokyoカレンダー部隊」をInstagram上で開催！

Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）は、「2026年Pets Tokyoカレンダー部隊キャンペーン」を公式Instagramにて開催いたします。当キャンペーンでは、ご家族との2025年の思い出を振り返り、共有することで、動物を通じた暖かな世界を実現することを目的としております。

2026年Pets Tokyoカレンダー部隊9月・10月モデル募集キャンペーン画像12026年Pets Tokyoカレンダー部隊9月・10月モデル募集キャンペーン画像2

◼️2026年Pets Tokyoカレンダー部隊とは？

募集月のテーマに合わせたコメントをしていただき、キャンペーン応募者の中から受賞犬に募集月のカレンダーモデルを務めていただくInstagram上で行うキャンペーンです。

◼️2026年Pets Tokyoカレンダー部隊9月・10月モデル募集キャンペーン詳細

キャンペーンURL：https://www.instagram.com/p/DQtfUp7Ez_E/?img_index=1

キャンペーン期間：2025年11月6日～2025年11月16日

キャンペーン当選者：9月モデル1匹／10月モデル1匹

◼️2026年Pets Tokyoカレンダー部隊当選商品

Pets Tokyo株式会社について

- 2026年9月カレンダーモデル当選者- - 2026年9月カレンダーモデル- - 隊員限定缶バッチ- - AsoboLaboコロコロささみ- 2026年10月カレンダーモデル当選者- - 2026年10月カレンダーモデル- - 隊員限定缶バッチ- - AsoboLabo焼き芋キューブ

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──

Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。

保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。

会社概要

会社名 ：Pets Tokyo株式会社

所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F

事業内容：

ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業

Lehman Holdings株式会社について

Pets Tokyo公式サイトはこちら :https://petstokyo.com/Pets Tokyo公式サイトに飛びます。

Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。

Pets Tokyo株式会社宛／お問い合わせ

■メール

marketing@petstokyo.com

■SNS

Pets Tokyo公式Instagram

https://www.instagram.com/petstokyo_official/

Pets Tokyo公式TikTok

https://www.tiktok.com/@petstokyo

プレス担当：菊地