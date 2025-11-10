¼Ì¿¿½¸µé¤ÎÄ¶ÈþÎï¥«¥Ã¥È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ë²Ú¤µ¡ªÁý»ÒÆØµ®¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO ²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ØÁý»ÒÆØµ®¥«¥ì¥ó¥Àー2026.04-2027.03¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)KADOKAWA/»£±Æ¡§·§ÌÚÍ¥
¥É¥é¥Þ¡ÖÂÎ´¶Í½Êó¡×¡ÊMBS¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Ç¤Î¥Ï¥¯Ìò¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Áý»ÒÆØµ®¤¬2026Ç¯4·î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º£ºî¤Î»£±Æ¤â¡¢3rd¼Ì¿¿½¸¡ÖLiberty¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¡¢¼Ì¿¿²È¡¦·§ÌÚÍ¥¡£
ÉñÂæ¸ø±é¤ÇË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¡¢°áÁõ¤ä¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê»£±Æ¤·¤¿¡ÖÄ¶ÈþÎï¥«¥Ã¥È¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¡ÖÁÇ´é¤Î¼«Ê¬¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢Áý»ÒÆØµ®¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Áý»Ò¼«¿È¤â¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¥¯¥é¥¹¤ÎÈþ¤·¤¯¥¢ー¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯ÇäÄ¾¸å¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤Ç¤ÎÁý»ÒÆØµ®¼«¿È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
Áý»ÒÆØµ®¥³¥á¥ó¥È
²¿ÅÙ¤â¤´±ï¤Î¤¢¤ëÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤¯¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³¹¤Ç¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤òÅ»¤¤»£±Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Î¥·ー¥º¥ó¤â¤¤Ã¤È³§ÍÍ¤Î¿´¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÁý»ÒÆØµ®¡×¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢²¼µÆüÄø¤ÇÁý»ÒÆØµ®ËÜ¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¡¡
¡Ú¤ªÅÏ¤·²ñ¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµÆâÍÆ¡§
2026Ç¯£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦TSUTAYA¡¡EBISUBASHI
2026Ç¯2·î£±Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦HMV&BOOKS SHIBUYA
¡Ú£²SHOT¤ªÅÏ¤·²ñÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
1ºý·ô¡§ÄÌ¾ïËÜ¤ªÅÏ¤·
3ºý·ô¡§¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¡ÜÄÌ¾ïËÜ2ºý¡Ü¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥Á¥§¥É÷À¸¼Ì¿¿¡Ê¥é¥ó¥À¥à3¼ï¤«¤é¡Ë1Ëç¡Ü¥¹¥Þ¥Û£²SHOT»£±Æ
5ºý·ô¡§¥µ¥¤¥óËÜ2ºý¡ÜÄÌ¾ïËÜ3ºý¡Ü²ñ¾ì¸ÂÄê¥ß¥Ë¼Ì¿¿½¸¡Ü£²SHOT¥Á¥§¥»£±Æ¡Ü²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ë¥åー¥¤¥äー¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É1Ëç
¡ã½ñ»ï¥Çー¥¿¡ä
½ñÌ¾¡§Áý»ÒÆØµ®¥«¥ì¥ó¥Àー2026.04-2027.03
²Á³Ê¡§3080±ß¡Ê10¡óÀÇ¹þ¤ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§£²£°£²£¶Ç¯1·î30Æü(¶â¡ËÍ½Äê
»ÅÍÍ¡§B5ÀµÀ£¡¿12¥õ·îÂî¾å
È¯Çä¡¦È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¡þ¤½¤Î¤Û¤«¡¢Amazon¤Û¤«¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¡ª