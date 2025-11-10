池袋クラシックカメラ博 出展のお知らせ

株式会社焦点工房

2025年11月13日（木）～11月17日（月）、東武百貨店 池袋店にて「池袋クラシックカメラ博」が開催され、焦点工房も出店いたします。話題のレンズや最新のマウントアダプターなど目玉商品をはじめ、数多くのアウトレット商品を中心に、選りすぐりの目玉商品からお値打ち品まで幅広い品揃えをご用意しております。

販売品等はカメラに取り付けが可能ですので、ぜひご自身のカメラ（マウントアダプターの場合は、カメラとレンズ）をご持参ください。

クラシックカメラ愛好家はもちろん、海外のカメラレンズやマウントアダプターにご興味のある方々も、ぜひこの機会にお越しください。皆様のご来場を心からお待ちしております。

[ 池袋クラシックカメラ博 ]

目玉商品

- 開催日時：2025年11月13日（木）～11月17日（月）- 開催時間：10:00～19:00 ※営業時間は、変更になる場合がございます。予めご了承ください。- 場所：東武百貨店 池袋店 8階催事場- 主催：写真機商振興会Schneider-Kreuznach XENON-EMERALD 50mm F2.2 “Mマウント改”（※プロトタイプ）｜今回は10本ご用意。128,000円(税込)～ / 先着10本和平光学 PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL｜1960年から35年にわたって製造された、初代ズミルックス（Summilux 35mm f/1.4）の復刻レンズ。シルバークローム２本 / ピアノブラック１本

[新登場] DK-OPTIC IMPASTOLITE 50mm F1.5｜往年の銘玉「Dallmeyer Septac 50mm F1.5」をオマージュして設計された個性派レンズ。各色ともに世界限定100本のみ。シルバー：\328,000(先着2本) ブラック：\298,000(先着1本)[新登場] Meyer Optik Trioplan 50mm F2.9 + SHOTEN EXA-LM R50｜伝説的な「シャボン玉ボケ」で知られるTrioplan 50mm F2.9に、SHOTEN EXA-LM R50を組み合わせた特別セット。\45,000(先着1本)[新登場] SHOTEN LM-L・SL Macro “BF”｜「LM-LSL M II」をビーズブラストで仕上げた美しい数量限定モデル。SIGMA「BF」との組み合わせを前提に開発。\28,000(先着10個)cam-in｜10年に一度のビッグセール：本革イタリアンレザーのカメラストラップ、レンズケース、レンズポーチなど、〈日本未発売の限定品〉が会場特価。

[ その他目玉商品 ]

会場先行体験 & オンライン先行販売開始！

- Schneider-KREUZNACH APO 45mm F4（Mマウント改）3本- LIGHT LENS LAB M 50mm f/1.5 Z21 ピアノブラック&マットブラック- 鏡頭環保師 SUPER CINE RETRO 50mm F1.8 TYPE S1 1本- Thypoch Simera/Eurekaシリーズ(https://www.stkb.jp/shopbrand/thypoch)など、目玉商品を揃えております。

以下のスペシャルな３商品を、11月13日イベント開催と同時にオンラインにて先行販売いたします。（※イベント会場での販売は行いません。展示のみとなります。）

オンラインストア 先行予約販売：\ 118,000 (税込)DJ-Optical NyctaLux 50mm f/1.0 Mマウント 【数量限定】

「夜神（やしん）」の名を冠した、F1.0 標準レンズ。NyctaLux 50mm f/1.0 は、レンズ職人 鋳鏡師‐DJ が30年の経験を注いで設計した、新開発のライカMマウント対応・超大口径標準レンズ。

noteでDJのレンズ開発日記掲載中(https://note.com/shoten_magazine/m/m3f1697635f09) ▶️

オンラインストア 先行予約販売：\ 145,000 (税込)Schneider-Kreuznach XENON-EMERALD 50mm F2.2 “Mマウント改”

シュナイダー社（ドイツ）製の産業用レンズ「XENON-EMERALD 2.2/50」を、Mマウントに改造した数量限定の希少なレンズ。本製品は、この XENON-EMERALD 2.2/50（Fマウント仕様）を使用し、SHOTENブランド マウントアダプター製作工場にて独自にライカMマウント距離計連動式へ改造した特別仕様。産業用途の高い基準を満たした光学性能をお楽しみいただけます。

Titanium limited Edition：\ 289,000 (税込)ブラックアルマイト、シルバー（ともにアルミニウム鏡筒）：\ 238,500 (税込)LIGHT LENS LAB M 35mm f/1.4 A.A. “11873” - “周A.A.”

1990年代初頭にごく少数のみ生産された伝説的レンズ Leica Summilux-M 35mm f/1.4 Aspherical（11873） をベースに設計された、ダブルアスフェリカル復刻モデル。オリジナル個体を分解・測定し、徹底的にトレース。さらに現代のデジタル撮像素子に合わせた微調整を加え、11873 特有の描写テイストを再現しつつ、現在の高画素機に適した 35mm大口径レンズとして生まれ変わりました。

萩庭桂太氏 監修「フィルターインフードFiH M2-2.8/50 E39」をイベント会場で販売

ケラれの悩みを解消する画期的な製品。オールドレンズの描写をよりクリアに。ブラック、シルバー 各 \16,500 (税込)

写真家 萩庭桂太氏 監修

話題のフィルター付きフードを、特別に展示販売いたします。フィルター径39mm、焦点距離50mm F2.0-2.8に特化した保護フィルター内蔵フードです。数量限定ですので早い者勝ちです。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

