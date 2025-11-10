プロと同じ時間、同じ空気を感じる。

非日常の距離感で味わう、贅沢なひととき。

限られた機会だからこそ叶う、生涯思い出に残る一日を。

■企画概要名称 ： あこがれのツアープロと夢のラウンド ～THE PREMIUM GOLF～プレー開始時期 ： 2025年12月プラン料金 ： 1名様あたり 110,000円～280,000円（税込）（プロにより料金が異なります）料金に含まれるものキャディ付プレーフィ・ロッカーフィ・プロとの同伴料金・練習場利用料金・飲食料金（朝食・昼食・ティータイム懇親会・コース売店＜各所ワンドリンク付＞）サービス内容 ： ①前半・後半でプロが入れ替わります。（ツアープロと９ホールを同組でプレー、残り9ホールを日ごろからwithGolfで活躍している各社サポートプロと同組でプレーいただけます。）②朝食、昼食、懇親会はプライベートルームでプロたちと一緒にお楽しみいただけます。③スタートホールで記念撮影、サイン入り記念品をプレゼントいたします。開催場所 ： ＰＧＭ＜ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ １７ゴルフ場＞アコーディア・ゴルフ開催予定ゴルフ場＜ＧＲＡＮＤ 6ゴルフ場＞https://digitalpr.jp/table_img/2705/122064/122064_web_2.png