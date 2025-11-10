¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÃË½÷Ê¿Åù»²²è¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë ¡¡¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤ÎÀÑ¶Ë³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú
ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡Ê°Ê²¼¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡Ë¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö·ëº§¤Î´õË¾¤ò³ð¤¨¡¢°Â¿´¤·¤Æ½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡×¤ä¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷Ê¿Åù»²²è¤Î¿ä¿Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÊÌ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢²È»ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä²È»ö¥·¥§¥¢Â¥¿Ê¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¡Ê°Ê²¼¡¢¿©Àöµ¡¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¿©Àöµ¡¤ò»ÔÌ±¤ËÌµ½þ¤ÇÂßÍ¿¤·¡¢²È»ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ä²È»ö¥·¥§¥¢Â¥¿Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÎÄ´ººÊ¬ÀÏ¤ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤ËÍÑ¤¤¤ëÂî¾å·¿¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¡Ö¥¹¥ê¥à¿©Àöµ¡¡×NP-TSP1¤Ï¡¢ËÜÂÎ±ü¹ÔÌó34.1cm¤Î¥¹¥ê¥àÀß·×¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥·¥ó¥¯²£¥¹¥Úー¥¹¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤ËÌó4¿ÍÊ¬24ÅÀ¤Î¿©´ï¤¬Àö¤¨¤ëÍÆÎÌ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾·Â26cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ä¤Þ¤ÊÈÄ¡¦ÊñÃú¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤âÀö¾ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬´ô¿åÀò¤Î¼è¤êÉÕ¤±ÉÔÍ×¤Ê¥¿¥ó¥¯¼°¤Î¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÃË½÷Ê¿Åù»²²è¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç¥Ëー¥º¤ÎÇÄ°®¤ò¿Þ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¾ÚÆâÍÆ¡Û
¿©Àöµ¡¤ò»ÔÌ±¤ËÌµ½þ¤ÇÂßÍ¿¤·¡¢ÃË½÷Ê¿Åù»²²è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÎÄ´ººÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦
¡ÚÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡Û
¿©Àöµ¡¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿
¡¦²È»öÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤è¤ë²ÈÄíÆâ¤Î¤æ¤È¤êÁÏ½Ð
¡¦²ÈÂ²¤¬²È»ö¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤²ÈÄíÆâ¤Î´Ä¶¹½ÃÛ
¡¦¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¸þ¾å
¡Ú¼Â¾Ú´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î15Æü¡Ê¢¨¾¦ÉÊ°úÅÏ¤·¸å¤«¤é¡Ë～2025Ç¯3·î13Æü
¡Ú³Æ¼çÂÎ¤ÎÌò³ä¡Û
¢£ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô
ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é2029Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ò·×²è´ü´Ö¤È¤¹¤ë¡ÖÂè3´üÆÑ¾®ËÒ»Ô¿Í¸ý¥Ó¥¸¥ç¥óµÚ¤ÓÁí¹çÀïÎ¬¡×¤òºöÄê¡£°Â¿´¤·¤Æ½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ëº§¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÅ¾Æþ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
•»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿Äó¶¡
•¥â¥Ë¥¿ー¤Î¸øÊç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ø¤Î¿©Àöµ¡¤ÎÂßÍ¿µÚ¤Ó¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î¼Â»Ü
•»Ô¤Î´ØÏ¢ÇÞÂÎ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ÊóÅù¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®
¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢100Ç¯°é¤ó¤Ç¤¤¿¤¯¤é¤·¤Ë´ó¤ê¤½¤¦ÎÏ¤Ç¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ËÂ³¤¯¡¢´¶Æ°¤Î¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
•¿©Àöµ¡¤ÎÄó¶¡
•¿©Àöµ¡ÉáµÚ¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
•ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î¸¡¾Ú¤È²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¿ä¿Ê
¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â¾Ú¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
Âî¾å·¿¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¡Ö¥¹¥ê¥à¿©Àöµ¡¡×NP-TSP1
https://panasonic.jp/dish/products/NP-TSP1.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò
·Ð±Ä´ë²è¥»¥ó¥¿ー ¹Êó²Ý¡§las-pr@gg.jp.panasonic.com
