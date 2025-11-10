前橋発。日本初、“同一空間で三機能”のサウナ誕生。

蒼穹株式会社群馬県前橋市の蒼穹株式会社は、100年の歴史を持つ前橋のレンガ職人と共同開発した「黄土レンガ薪サウナ」について、特許・意匠・商標の3件を同時出願しました。黄土レンガ壁から大量の遠赤外線サウナ、床の御影石で岩盤浴、壁ロウリュウでスチームサウナ

このサウナは、サウナ・岩盤浴・スチームの3機能を同一空間で実現した日本初の設計。

壁から放たれる“熱の羽衣”が身体の芯まで温め、心の奥までやさしく包み込む――体も心も、“ととのう”新しいサウナ体験です。

■ “熱の羽衣”がつくる、我慢しないサウナ体験

THE W Relax Garden Resortの薪サウナは、「熱さを我慢する」ための場所ではありません。

黄土レンガが放つやわらかな遠赤外線が、身体の深部にじっくり届き、筋肉の奥、内臓のまわりまでじんわりと温めてくれます。

その熱はとげとげしさがなく、むしろ呼吸を誘うようなやさしさ。

肩のこわばりが抜け、腰の重さがやわらぎ、気づけば、呼吸が深く、心まで静かに落ち着いていく。

サウナが苦手な人にこそ体験してほしい、“ととのう”という安らぎがここにあります。

■ 三つの熱が重なり合う、“ととのう設計”

このサウナが唯一無二なのは、床・壁・蒸気

三方向の熱が重なり合うこと。

・床は御影石。寝転ぶだけで、石が蓄えたやわらかな熱が全身に広がり、深部から温まる心地よさ。

・壁は黄土レンガ。鉄分を抑えた煉瓦が放つ波長の長い遠赤外線が、身体の芯まで届く。

・壁ロウリュ構造。黄土レンガの壁に水を噴霧すると、スチームがやさしく立ちのぼり、肌と呼吸をしっとりと包み込む。

床は岩盤浴遠赤外線のサウナ壁ロウリュウでスチームサウナ

三つの熱が重なり合う瞬間、まるで全身が自然の呼吸と一体になるような心地よさに包まれる。

息をするたび、体が軽くなる。

そして、静かに――“ととのう”。

■ 利用者の声

「サウナが苦手で3分も入れなかったのに、ここでは12分入れました。発汗量にびっくり！」

「腰痛が軽くなり、翌朝の目覚めがまるで違った。」

「岩盤浴、スチーム、薪の香り。すべてが調和して、気づいたら“ととのって”いた。」

THE W Relax Garden Resortの口コミには、こんな声が数多く寄せられています。

熱を我慢するのではなく、熱に包まれる。

そんな“やさしいサウナ”が、人を健康に、穏やかに、“ととのえて”いきます。

■ 前橋のレンガ文化 × 現代のウェルネス

前橋は、明治期の製糸業とともに栄えた「煉瓦(レンガ)の街」。

赤レンガの倉庫や工場、煙突が立ち並び、職人たちは火と土を操りながら、日本の近代化を支えてきました。

THE W Relax Garden Resortのサウナは、そんな前橋の煉瓦(レンガ)文化を受け継ぎながら、

“人をととのえる建築”として生まれた新しいかたち。

100年の職人技と現代の科学が出会い、

火と水、土と人が調和する空間がここにあります。

■ 実証拠点：THE W Relax Garden Resort（群馬・前橋）

このサウナは、前橋市の完全貸切グランピングリゾート「THE W Relax Garden Resort」で体験できます。

600平方メートル の天然芝、薪炉グリル、焚火、そして黄土煉瓦薪サウナ。

家族、友人、ビジネスチーム、愛犬と。

誰もが自分のペースで、心と体をゆるめ、

“ととのう”時間を過ごせます。

公式サイト：https://thew.jp/

■ 今後の展開

蒼穹株式会社は、この特許出願を基盤にサウナ事業を始動します。

今後は以下の展開を予定しています。

・温浴施設・宿泊施設向けのOEMサウナ開発

・住宅・別荘向けのプライベートサウナユニット販売

・トレーラーハウス型“移動式サウナ”の開発

“ととのうサウナ”を通じて、

サウナを「健康文化」として社会に広げていくことを目指します。

■ 想い

「サウナは“熱を我慢する場所”ではなく、“健康を取り戻す場所”」

黄土レンガの壁から放たれる熱が、人を包み、癒し、元気を取り戻す。

この体験を、群馬から全国に広げていきたいと思っています。

「 その中心にあるのは、ひとつの言葉。“ととのう”という、やさしい健康です。」

■ 会社概要

会社名：蒼穹株式会社（そうきゅう）

所在地：群馬県前橋市千代田町2丁目10-2

代表者：代表取締役 友澤 敏朗

事業内容：アウトドアリゾート運営／サウナ事業／モバイルリゾート事業

実証拠点：THE W Relax Garden Resort（群馬県前橋市田口町1-1）

URL：https://thew.jp/

お問い合わせ：contact@thew.jp ／ 090-1656-6853