◆地域と関西大学が協力して防災と福祉に強いまちを創る新たな挑戦！◆ まつりという名の実証実験！「関大前まつり」を初開催 ～認知症の方や迷子の捜索支援アプリの普及と試験も～

