【Tsubomi Collection Vol.15 Japan】Blooming Socks
11月11日（火）から24日（月祝）まで六本木蔦屋書店アトリウムにて開催。
オリジナルの靴下や作家作品を展示販売
東京造形大学（東京都八王子市/学長 生嶋順理）は、在学生や卒業生の若手作家、ブランドの作品をポップアップショップ形式で世界に発信するプロジェクトTsubomi Collection第15回を11月11日（火）～24日（月祝）まで、東京・六本木蔦屋書店アトリウムにて開催します。（入場無料）
今回のTsubomi Collectionは「Blooming Socks」と題し、新たな試みとして国内工場協力のもと、オリジナルの靴下を制作しました。そのほかにも、13名の作家によるさまざまな作品が並びます。
Tsubomi Collectionとは
2017年からスタートした、東京造形大学が主催する若手育成支援プロジェクトです。弊学在学生、卒業生の中から才能あふれる作家や異彩を放つブランドを紹介することを目的とし、海外のミュージアムショップをはじめ、国内外様々な場所で開催してきました。作家の作品発表の場として、ギャラリーや画廊といった場所以外に百貨店やミュージアムショップなど新たな販路を開拓します。アート作品だけでなく、個性的なアクセサリーやバッグ、服やスカーフなど様々なアイテムの展示販売を行います。公式サイトや各種公式SNSでの発信でも若手作家をサポートしています。
タイトル：Tsubomi Collection Vol.15 Japan Blooming Socks
会期： 2025年11⽉11⽇（火）～11⽉24⽇（月祝）
開場時間：午前9時～午後11時 （※最新の営業情報はウェブサイトをご覧ください。 https://store.tsite.jp/roppongi/）
会場：六本木蔦屋書店アトリウム（〒106-0032 東京都港区六本木６丁目１１－１ 六本木ヒルズ 六本木 けやき坂通り）
入場無料
参加作家：池田遥、尾形愛、大杉祥子、CHEN LINYING、さとういおり、鈴木龍之介、 田村美琴、時山桜、二井矢春菜、雛、Robert HSU、山浦のどか、山本遥
コーディネート：吉田亜世美、生嶋順理
協力：東京造形大学
プロジェクトウェブサイト https://tsubomi-collection.com
Instagram https://www.instagram.com/tsubomi_collection
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報課
住所：東京都八王子市宇津貫町1556
TEL：042-637-8755
FAX：042-637-8164
メール：kikaku@zokei.ac.jp
