こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪成蹊大学】アルティメット部Plum Bondsの森川紗帆さんが「WFDF2025世界ビーチアルティメット選手権大会」の日本女子代表（ウィメン部門）に選出
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長：中村佳正）のアルティメット部（チーム名：Plum Bonds）に所属する森川紗帆（もりかわ さほ)さん（教育学部 教育学科 中等教育専攻 保健体育教育コース 3年生）が、2025年11月16日から22日にポルトガルで開催される「WFDF2025世界ビーチアルティメット選手権大会」の年齢制限のない日本女子代表（ウィメン部門）に選出されました。
【概要】
森川さんは高校時代に陸上競技を経験。大阪成蹊大学入学後、体験入部で先輩のプレーに魅了されたことがアルティメットを始めたきっかけです。 練習は週3回、大学近辺のグラウンドで行っています。
ディスクを扱う難しさがある中で、チームで協力し得点できた時の達成感に魅力を感じています。
通常は芝生の環境でプレーしますが、今大会で初めてビーチアルティメットに挑戦します。
森川さんは本年6月に開催されたU24アルティメットの世界大会でも日本女子代表に選出されており、日本チームはウィメン部門で準優勝という結果を残しています。
【森川さんコメント】
本年6月の世界大会での経験を強みとし、世界中の強豪を相手にしても臆せず戦うつもりです。年齢制限のない代表チームの中では最年少での参加となるため、正直なところ多少の不安も感じています。しかし、あの世界大会での経験があるからこそ、高いレベルの試合ができると信じています。ビーチアルティメットにおいて、日本はまだ世界ベスト4の壁を破れていません。今回はメダル獲得を目標にしたいと思います。対戦相手がどのチームであっても一戦一戦集中して戦い、Plum Bondsのチームメイトからの期待にも応えられるようにがんばります。
【 ビーチアルティメットについて】
ビーチアルティメットは、砂の上でアルティメットを行う5人制のチームスポーツです。通常のアルティメットより少し小さい75m×25mのフィールドでプレーを行い、フライングディスクを落とさずにパスをして運び、コート両端のエンドゾーン内でディスクをキャッチすれば得点となる種目です。
メンバー発表リリース（日本フライングディスク協会）
https://www.jfda.or.jp/2025/10/30/wfdf2025_wbuc_member/
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/