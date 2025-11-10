こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【中部大学】日本型食が、パーキンソン病の運動症状進行″抑制″の可能性を示唆─ 和食×腸内細菌で″進行にブレーキ″の兆し ─
今回、中部大学 生命健康科学部作業療法学科の平山正昭教授らは、岩手医科大学医学部、岡山脳神経内科クリニック、福岡大学医学部、名古屋大学大学院医学系研究科などと共同で、食物繊維を多く摂取する日本人と、高脂肪で動物性たんぱくの摂取量が多い傾向があり、パーキンソン病の発生率が日本人の２倍近い台湾人の公開データから、生活習慣や環境要因が病気の発生や健康状態の変化に対する影響を比較する調査を実施。腸内細菌叢（腸内フローラ）のメタゲノム解析と、短鎖脂肪酸（SCFA）、ポリアミン、ビタミンB 群といった腸内代謝物を統合的に解析し、パーキンソン病による運動機能の障害やその進行度合いを客観的に評価する運動症状進行指標との関連を検証しました。検証の結果、日本人の腸内には台湾人に比べて腸内細菌のブラウティア菌やフィーカリバクテリウム菌などのSCFA 産生菌が相対的に豊富で、酢酸・酪酸、ポリアミン、ビタミンB群が保たれやすく、これらはパーキンソン病の進行指標と逆方向の関連を示しました。
1. 発表概要
食物繊維が豊富な日本型食（和食）は、腸内環境を整えてパーキンソン病（注1）のリスクを減らす可能性が示唆されています。しかし他の国の食事と日本型食を比較した研究報告は十分にはありませんでした。
今回、中部大学 生命健康科学部作業療法学科の平山正昭教授らは、岩手医科大学医学部、岡山脳神経内科クリニック、福岡大学医学部、名古屋大学大学院医学系研究科などと共同で、食物繊維を多く摂取する日本人と、高脂肪で動物性たんぱくの摂取量が多い傾向があり、パーキンソン病の発生率が日本人の２倍近い台湾人の公開データから、生活習慣や環境要因が病気の発生や健康状態の変化に対する影響を比較する調査を実施。腸内細菌叢（腸内フローラ）（注2）のメタゲノム解析（注3）と、短鎖脂肪酸（SCFA）（注4）、ポリアミン（注5）、ビタミンB 群といった腸内代謝物を統合的に解析し、パーキンソン病による運動機能の障害やその進行度合いを客観的に評価する運動症状進行指標との関連を検証しました。
検証の結果、日本人の腸内には台湾人に比べて腸内細菌のブラウティア菌やフィーカリバクテリウム菌などのSCFA 産生菌が相対的に豊富で、酢酸・酪酸、ポリアミン、ビタミンB群が保たれやすく、これらはパーキンソン病の進行指標と逆方向の関連を示しました。ブラウティア菌は、嫌気性菌が産生する過剰な水素を酢酸に変えることで、酪酸産生を促進するなど腸内細菌の共生関係を良好に保ちます。日本人で特に多く見られます。これに対して、台湾人に多いバクテロデスやアリスティペスは、肥満によって減少していると以前報告されていましたが、現在は、女性では内臓脂肪が多い人に多いなど十分にその役割は一定しません。今回の腸内細菌叢の相対的な比率を同定するショットガン解析では、細菌の絶対数は解析できないため、台湾人のバクテロデスやアリスティペスが多い原因は、ブラウティア菌やフィーカリバクテリウム菌が減少したために相対的に低下している見かけ上の変化を表している可能性もあります。
発酵食品、海産物、食物繊維を多く含む根菜や海藻、きのこ等の日本型食が育てる腸内環境は、神経保護に資する腸粘膜バリア維持、免疫調整、神経栄養の支援といった代謝ネットワークをサポートし、運動障害の進行を"遅らせる可能性"が示唆されました。今回の研究成果は国際的な神経科学分野の専門誌Journal of Neural Transmission に掲載されました。