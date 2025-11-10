神椿オーケストラコンサートが好評の声に応え追加公演決定！V.W.Pの楽曲をフルオーケストラアレンジで上演

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIOは、2026年2月7日(土)にたましんRISURUホール(立川市市民会館) 大ホールにてKAMITSUBAKI FILM CONCERT「神椿演奏会/想像」追加公演を開催することが決定いたしました。

2025年8月に開催し、好評を博した公演の追加公演となり、開催記念としてV.W.Pの新キービジュアルも公開しています。

■V.W.Pが紡いできた音楽を神椿プロデュースのフルオーケストラアレンジでお届けする特別なステージ

本プロジェクトKAMITSUBAKI FILM CONCERT「神椿演奏会/想像」は、当社が運営するクリエイティブレーベルKAMITSUBAKI STUDIOの音楽を軸に、これまで培ってきたXRライブの知見とクラシック体験を融合させた完全オリジナルのコンテンツを提供するコンサートです。ネットカルチャーの最先端を切り拓く次世代クリエイターたちと共に創り上げてきた音楽と、オーケストラの壮大で繊細な響きを融合させ、音楽とテクノロジーの交差点で新たな感動を創造することを目指しています。本公演は、2025年8月に大阪・埼玉で実施し好評を博した同名コンサートの東京凱旋公演となります。

▲2025年8月11日(月)開催 おにクル・ゴウダホール（大阪公演）▲2025年8月17日(日)開催 和光市民文化センター大ホール（埼玉公演）

本イベントでは、リアルなフルオーケストラとバーチャルアーティストのコラボレーションによる、かつてない極上の映像・音楽体験をお届けします。また、オーケストラアレンジの魅力をお届けするために、配信は実施せずコンサートホールのみでの開催となります。

新たな魅力を引き出された神椿の音楽たちと共に、クラシック専用ホールでの生演奏の迫力を是非ご体感下さい。

■演奏予定楽曲

V.W.P「切札」

理芽「食虫植物」

幸祜「白昼夢」

理芽「ピルグリム」

春猿火「Oarana」

ヰ世界情緒「シリウスの心臓」

ヰ世界情緒×花譜「深淵」

花譜「過去を喰らう」

V.W.P「飛翔」

花譜 feat. 可不「フォニイ」

花譜 feat. 可不「不埒な喝采」

花譜 feat. 可不「キュートな彼女」

理芽×花譜「魔的」

理芽×ヰ世界情緒「不的」

理芽×春猿火「私的」

理芽×幸祜「素的」

花譜「心臓と絡繰」

幸祜「the last bullet」

春猿火「META」

ヰ世界情緒「ヰ世界の宝石譚」

花譜「不可解」

V.W.P「魔女(真)」

※楽曲の演奏順は上記とは異なる可能性がございます。

■公演概要

■公演名

THINKR XR CLASSICS presents KAMITSUBAKI FILM CONCERT「神椿演奏会 / 想像」

BY KAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA - 追加公演 -

■公演日時

2026年2月7日(土) 17:00 開場／18:00 開演

■会場

たましんRISURUホール(立川市市民会館) 大ホール

〒190-0022 東京都立川市錦町3-3-20

https://risuru.hall-info.jp/access/

■演奏

KAMITSUBAKI PHILHARMONIC ORCHESTRA

※本公演はオリジナルの楽曲を全てオーケストラ演奏用にアレンジしたフルオーケストラでのコンサートになります。アーティスト本人たちによる歌唱はございません。

■チケット情報

□券種

限定特典付きVIP席：16,000円

S席：12,000円

A席：8,000円

（全席指定・税込）

※本公演はリアル会場限定の公演であり、配信の実施はございません。

□VIP席特典

オリジナルマフラータオル

※こちらの特典は会場でのお渡しになります。※こちらの特典は会場でのお渡しになります。入場時に券種を確認させていただき、対象のチケットをお持ちの方に特典をお渡しいたします。

□チケット販売

オフィシャル抽選先行

https://r-t.jp/kamitsubaki-film

受付期間：2025年11月10日(月)18:00 ～ 2025年11月24日(月) 23:59

■オフィシャルグッズ情報

本公演のオフィシャルライブグッズの事前受注販売を実施いたします。

受注販売期間：2025年11月10日(月) 18:00 - 2025年11月25日(火) 13:00

販売URL：https://findmestore.thinkr.jp/blogs/features/kt_film_concert_2026_winter

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）