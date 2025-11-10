【佐賀玉屋】「冬の絵画展」〈併催〉東山魁夷・平山郁夫 版画二人展を11月12日（水）より開催

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路２－５、代表取締役社長 山越 悠登）は2025年11月12日（水）～12月1日（月）のうち19日間、南館6階エスカレーター横/南館7階催場にて「冬の絵画展」〈併催〉東山魁夷・平山郁夫 版画二人展を開催いたします。

本展は、時代を超えて愛される国民的画家「東山魁夷」「平山郁夫」 両氏による版画作品を中心に、横山大観、竹久夢二など、名作の数々を展示・販売いたします。

また、11月12日（水）から24日（月・振休）まではプレセールを実施し、南館6階エスカレーター横にて一部作品を先行展示いたします。

美術ファンのみならず、日々の暮らしに「心の彩り」を求めるすべての方に、芸術を身近に感じていただける機会です。是非ご来場の上、ご高覧ください。

主な出品作家（ピックアップ）

【東山魁夷】

道

（新復刻リトグラフ)

ED380部 660,000円

花明り

木版

1978年

450部

1,100,000円

夕静寂

リトグラフ

1999年

350部

660,000円

満ち来る潮

木版

1994年

350部

770,000円

【平山郁夫】

薬師寺の東塔

リトグラフ

1998年 ED200部 220,000円

月光斑鳩の里

1991年

250部

550,000円

月下らくだ行

(復刻版画)

ED100部

770,000円

出品作家

【横山大観】

霊峰飛鶴

木版

ED1000部

198,000円

【竹久夢二】

婦人グラフ第1巻4号

大正13年

220,000円

※価格は消費税込みとなっております。

※内容は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

「冬の絵画展」〈併催〉東山魁夷・平山郁夫 版画二人展

○開催日時：

【プレセール】

2025年11月12日（水）～24日（月・振休）

【本会期】

2025年11月26日（水）～12月1日（月）

※25日（火）は会場変更のため閉場

※最終日24日（月・振休）、12月1日（月）は午後5時閉場

○開催場所：

【プレセール】

南館6階エレベーター横

【本会期】

南館7階特設会場

入場無料

○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

○電話番号：0952-24-1151