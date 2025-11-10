【新宿高島屋】2026年新春　新宿高島屋 企画福袋のご紹介＜抽選販売＞

株式会社高島屋

企画福袋はすべて【抽選販売】となります

■ご応募受付日：2026年１月３日（土）・４日（日）の２日間

■ご応募受付場所：新宿高島屋 ２階JR口応募ボックス

※詳しくは、後日、新宿高島屋のホームページ等でご案内いたします。

※厳選なる抽選の上、当選されたお客様には2026年1月中旬までにご連絡いたします。

- スポーツ系

(C)ALVARK TOKYO

アルバルク東京福袋2026

■販売価格：税込20,000円（１組２名様あたり。1名様でもご参加いただけますが税込20,000円頂戴いたします）

■販売数：７（7組様）（中学生以上のお客様にご参加いただけます）

■実施予定日：2026年2月1日(日) 富山グラウジーズ 戦

■実施場所：TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海1丁目３番1号）

■内 容：アルバルク東京 VS 富山グラウジーズの試合を、2025年10月にオープンしたTOYOTA ARENA TOKYOの『JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE』で観戦できる福袋です。

テラススイート（４か所）は、通常15人で利用・100万円（税別）の場所です。

※どのコンセプトルームでご覧いただくかは現時点では未定です。

(C)ALVARK TOKYO

スポーツの高揚感×洗練された上質な空間×テラスの持つ開放感と特別感を融合した、ユニークな空間での観戦体験をお楽しみください。テラススイート内ではおいしいビュッフェコースのお食事もお楽しみいただけます。試合終了後には、「アルバルク東京」の選手との記念撮影やサイン入りグッズ（１組様につき１点）をプレゼントいたします。

※内容が急遽変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。

大相撲 朝稽古見学＆ちゃんこ体験ツアー 福袋

■販売価格：税込3,000円（１組２名様あたり）

■販売数：10（10組20名様）

■実施予定日：2026年２月７日（土）

■内 容：都内にある相撲部屋で朝稽古を見学した後、力士特製ちゃんこ鍋を召し上がっていただける福袋です。

あわせて、力士のサイン入り色紙をプレゼントいたします。

鈴木貴男プロ

プロテニスプレイヤーによるプライベートテニスレッスン 福袋

■販売価格：税込3,000円

■販売数：12（12名様。2部制｡各部6名様）

■実施予定日時：2026年2月7日（土）１.午後3時～４時15分 ２.午後４時30分～５時45分

■実施場所：明治神宮外苑テニスクラブ（室内コート）

■内 容：鈴木貴男プロによるプライベートレッスン（1時間）、写真撮影、サイン会

■対 象：テニス経験者（中級以上／経験3年以上／中学生以上）

- 食料品系

※写真はいずれもイメージです。

朝どれ直送福袋 ※配達地域限定

（毎月1回、朝どれ野菜または果物を、その日の午後3時～6時にご自宅へお届け×12か月）

■販売価格：税込5,000円

■販売数：５（５名様）

■実施時期：2026年２月～2027年１月

■内 容：全国各地の旬の「朝どれ野菜または果物」を毎月１回ご自宅までお届けいたします。運搬にはJR東日本の新幹線や特急列車などを活用した荷物輸送サービス「はこビュン」、ANA航空便を利用した「産直空輸便」、関東近県は陸送トラックなどを利用して、新潟県の「えだまめ」、栃木県や香川県の「いちご」、高知県の「なす」、茨城県の「レンコン」など、「朝どれ」をご自宅へお届けいたします。



■お届け対象地域：東京都渋谷区・新宿区・中野区・世田谷区・杉並区・港区・品川区・千代田区・大田区・目黒区・文京区・豊島区

※写真はイメージです。

スウィーツのセレクトショップ「パティシェリア」のプチケーキを毎月３個×12か月楽しめる福袋

■販売価格：税込5,000円

■販売数：５（５名様）

■実施時期：2026年３月～2027年２月末（除外日がございます）

■実施場所 ：新宿高島屋 地下１階 パティシェリア

■内 容：都内および都内近郊の有名パティスリーのケーキを日替わりで販売している、新宿高島屋の人気セレクトショップ「パティシェリア」。

この福袋では、毎月お好きな３種類のプチケーキをお選びいただけます（ケーキは店頭にてお渡しいたします）。

あわせて、12か月のうち１回はアニバーサリー月として、ホールケーキ（４号サイズ）もお渡しいたします。アニバーサリー月は、ご来店の１週間前までにご予約ください。

※写真はイメージです。

「日本橋 千疋屋総本店」のパフェを毎月１回×12か月楽しめる福袋

■販売価格：税込5,000円

■販売数：５（５名様）

■実施時期：2026年３月～2027年２月末（除外日がございます）

■実施場所：新宿高島屋 地下１階 日本橋 千疋屋総本店

■内 容：季節のパフェを毎月１回、12か月楽しめる福袋。あわせて、12か月のうち１回はアニバーサリー月として、スペシャルプレートもご用意いたします。

※写真はイメージです。

［銘菓百選］セレクトの和菓子を毎月１回×12カ月楽しめる福袋

■販売価格：税込5,000円

■販売数：５（５名様）

■実施時期：2026年３月～2027年２月（毎月1日～10日の間に、店頭にてお渡しいたします）

■実施場所：新宿高島屋 地下１階 銘菓百選

■内 容：日本各地から集めた銘菓を1か所でお選びいただける[銘菓百選]の、2025年10月末のリニューアルオープンを記念した特別企画。[銘菓百選]がセレクトするお菓子を、毎月１回×12か月お楽しみいただけます。最終月（2027年2月）には、通常、店頭でお取り扱いしていない品を特別にお入れいたします。

(C)KENTARO MINAMI

東京バレエ団ゲストプリンシパル上野水香さんとスペシャルなお茶会を楽しむ福袋

■販売価格：1名様 税込11,000円

■販売数：10（10組様 ※1組2名様まで）※1名様でもご参加いただけます。

■実施予定日：2026年1月24日（土）

■実施場所：新宿高島屋 4階「サロン・ド・テ・ミュゼ イマダミナコ」

■内 容：世界的なバレリーナの一人で、東京バレエ団ゲストプリンシパルである上野水香さんを囲んで、スペシャルなお茶会を開催。

日本を代表する洋菓子研究家 今田美奈子さんプロデュースの「サロン・ド・テ・ミュゼ イマダミナコ」で、上野水香さんをイメージしたスペシャルなスウィーツを召し上がりながら、上野水香さんと

一緒に夢のお茶会をお楽しみください。

<上野水香さんのプロフィール>

5歳よりバレエを始め、1993年、ローザンヌ国際バレエコンクールでスカラシップ賞を受賞した後、モナコのプリンセス・グレース・クラシック・ダンス・アカデミーに留学、首席で卒業。現在は東京バレエ団を拠点に、世界各地の 一流の歌劇場に出演を重ね世界的に活躍。2022年には文化庁の芸術選奨文部科学大臣賞を受賞し、2023年には紫綬褒章を受章。

※本プレスリリースに記載している内容は、2025年11月10日（月）時点のものです。一部内容が変更になる場合がございます。

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）