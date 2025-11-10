11月22日(土)静岡市中心市街地の回遊性向上に向けた~4つのマルシェと2つの歴史文化施設をつなぐ~スタンプラリーイベントを開催！
イベントチラシ表面
イベントチラシ裏面
駿府ホリノテラスの事業主体者 都市再生推進法人 御伝鷹まちづくり株式会社(所在地：静岡市葵区伝馬町 代表取締役:関川 清明)、協働運営者 静鉄プロパティマネジメント株式会社(所在地：静岡市葵区鷹匠 代表取締役:小坂 征広)は、静岡市葵区の御伝鷹エリアと駿府町エリアにおいて、スタンプラリーイベントを開催します。
本イベントは、地域の賑わいを創出し、回遊性の高いエリアを目指す取り組みの一環です。
地域住民や観光客との交流を促進し、地域商業の活性化と観光誘致を目的としています。駿府城周辺エリアを散策して、実りの秋をぜひお楽しみください。
※御伝鷹(みてた)エリア：御幸町・伝馬町・鷹匠のそれぞれの地域の頭文字をとってつけられたエリア
【イベント概要】
今回のスタンプラリーは、4つのマルシェと2つの歴史文化施設を結ぶ形で実施いたします。
●日時：2025年11月22日(土) 10時～15時
※各チェックポイントによって開催時間が異なります。別添のチラシをご参照ください。
●場所：静岡市葵区御伝鷹エリア・駿府町エリア・駿府城公園エリア
●4つのマルシェ
（1）駿府ホリノテラスマルシェ（静岡県静岡市葵区駿府町1番4号先※新静岡セノバ前）
素材にこだわったグルメが並ぶ。アート体験会も実施！
（2）きたかいマルシェ（北街道沿い「新静岡セノバ」横～「学生服のやまだ」までの道路両側）
2022年にスタートした、北街道商店街主催のマルシェ
（3）しずおか一箱古本市（古書店「水曜文庫」、鷹匠中央通りの新刊書店「ひばりブックス」、北街道沿い 駿府町商店街 ほか）
古本屋さんが思い思いの「一箱」に詰めた古本を販売
（4）にぎわい市場 オーガニックカフェ＆マルシェ（静岡市歴史博物館前）
オーガニックをテーマに野菜やクラフト製品などが並ぶ
●2つの歴史文化施設
- 静岡市歴史博物館
- 駿府城東御門・巽櫓
●参加方法：各マルシェ・施設に設置したスタンプを集め、簡単なアンケートに回答で抽選会に参加。
●参 加 費：無料
※イベント詳細は別添の資料をご確認ください。
＜スタンプラリーチェックポイント＞
- きたかいマルシェ(フローラ45店内)
- しずおか一箱古本市(水曜文庫店内)
- にぎわい市場 オーガニックカフェ＆マルシェ(静岡市歴史博物館1階)
- 駿府ホリノテラスマルシェ(駿府ホリノテラス水辺デッキ) ※抽選会会場
- 駿府城東御門・巽櫓(券売所)
＜抽選会＞
●抽選会参加条件
5つのチェックポイントでスタンプを5つ全て集め、簡単なアンケートに回答すると、抽選会に参加できる。景品がいずれか1つ必ずもらえる！（下記参照）
●景品ラインナップ
・富士林檎 りんご飴2個セット（プレーン・期間限定） 店舗引換チケット（当日限り有効）
・フローラ45 季節のお花
・静岡市歴史博物館 クリアファイル＆缶バッチ
・幸せの黄金たい焼き たい焼き1個 店舗引換チケット（当日限り有効）
・お菓子の詰め合わせ
【駿府ホリノテラスマルシェ 出店店舗】※詳細は添付のチラシを参照
●富士林檎（りんご飴専門店）
●yamayo（手作りパン）
●いもじぇんぬ（壺焼きいも ほか）
●room & gift PESO（韓国弁当・惣菜）
●焼き菓子プリュム（マフィン・キッシュ ほか）
●CAPE COD（クレープ・ドリンク）
●スパイスカレーDARTERA（スパイスカレー・ドリンク）
●ART PARTY（アート体験）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/166505/table/2_1_f0338e0b80141ab7eb3cc754a07a7f8f.jpg?v=202511100628 ]