11月22日(土)静岡市中心市街地の回遊性向上に向けた~4つのマルシェと2つの歴史文化施設をつなぐ~スタンプラリーイベントを開催！

静鉄プロパティマネジメント株式会社

イベントチラシ表面イベントチラシ裏面

駿府ホリノテラスの事業主体者 都市再生推進法人 御伝鷹まちづくり株式会社(所在地：静岡市葵区伝馬町 代表取締役:関川 清明)、協働運営者 静鉄プロパティマネジメント株式会社(所在地：静岡市葵区鷹匠 代表取締役:小坂 征広)は、静岡市葵区の御伝鷹エリアと駿府町エリアにおいて、スタンプラリーイベントを開催します。

本イベントは、地域の賑わいを創出し、回遊性の高いエリアを目指す取り組みの一環です。

地域住民や観光客との交流を促進し、地域商業の活性化と観光誘致を目的としています。駿府城周辺エリアを散策して、実りの秋をぜひお楽しみください。

※御伝鷹(みてた)エリア：御幸町・伝馬町・鷹匠のそれぞれの地域の頭文字をとってつけられたエリア

【イベント概要】

今回のスタンプラリーは、4つのマルシェと2つの歴史文化施設を結ぶ形で実施いたします。

●日時：2025年11月22日(土) 10時～15時

※各チェックポイントによって開催時間が異なります。別添のチラシをご参照ください。

●場所：静岡市葵区御伝鷹エリア・駿府町エリア・駿府城公園エリア

●4つのマルシェ

（1）駿府ホリノテラスマルシェ（静岡県静岡市葵区駿府町1番4号先※新静岡セノバ前）

素材にこだわったグルメが並ぶ。アート体験会も実施！

（2）きたかいマルシェ（北街道沿い「新静岡セノバ」横～「学生服のやまだ」までの道路両側）

2022年にスタートした、北街道商店街主催のマルシェ

（3）しずおか一箱古本市（古書店「水曜文庫」、鷹匠中央通りの新刊書店「ひばりブックス」、北街道沿い 駿府町商店街 ほか）

古本屋さんが思い思いの「一箱」に詰めた古本を販売

（4）にぎわい市場 オーガニックカフェ＆マルシェ（静岡市歴史博物館前）

オーガニックをテーマに野菜やクラフト製品などが並ぶ

●2つの歴史文化施設

- 静岡市歴史博物館- 駿府城東御門・巽櫓

●参加方法：各マルシェ・施設に設置したスタンプを集め、簡単なアンケートに回答で抽選会に参加。

●参 加 費：無料

※イベント詳細は別添の資料をご確認ください。

＜スタンプラリーチェックポイント＞

＜抽選会＞

イベントチラシ裏面- きたかいマルシェ(フローラ45店内)- しずおか一箱古本市(水曜文庫店内)- にぎわい市場 オーガニックカフェ＆マルシェ(静岡市歴史博物館1階)- 駿府ホリノテラスマルシェ(駿府ホリノテラス水辺デッキ) ※抽選会会場- 駿府城東御門・巽櫓(券売所)

●抽選会参加条件

5つのチェックポイントでスタンプを5つ全て集め、簡単なアンケートに回答すると、抽選会に参加できる。景品がいずれか1つ必ずもらえる！（下記参照）

●景品ラインナップ

・富士林檎 りんご飴2個セット（プレーン・期間限定） 店舗引換チケット（当日限り有効）

・フローラ45 季節のお花

・静岡市歴史博物館 クリアファイル＆缶バッチ

・幸せの黄金たい焼き たい焼き1個 店舗引換チケット（当日限り有効）

・お菓子の詰め合わせ

【駿府ホリノテラスマルシェ 出店店舗】※詳細は添付のチラシを参照

●富士林檎（りんご飴専門店）

●yamayo（手作りパン）

●いもじぇんぬ（壺焼きいも ほか）

●room & gift PESO（韓国弁当・惣菜）

●焼き菓子プリュム（マフィン・キッシュ ほか）

●CAPE COD（クレープ・ドリンク）

●スパイスカレーDARTERA（スパイスカレー・ドリンク）

●ART PARTY（アート体験）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166505/table/2_1_f0338e0b80141ab7eb3cc754a07a7f8f.jpg?v=202511100628 ]