【FERRAGAMO】銀座本店1階 をリフレッシュオープン
フェラガモ・ジャパン株式会社
ドレス 209,000円（銀座本店 先行発売）
「HUG」バッグ 539,000円（銀座本店 先行発売）
ショルダーバッグ 385,000円（銀座本店 先行発売）
パンプス 165,000円（銀座本店 限定）
ミュール 209,000円（銀座本店 限定）
サンダル 198,000円（銀座本店 先行発売）
「HUG」バッグ 495,000円（銀座本店 先行発売）
シューズ 148,500円（銀座本店 先行発売）
ドレス 209,000円（銀座本店 先行発売）
フェラガモは、2025年11月15日（土）、日本のフラッグシップである銀座本店 1階をリフレッシュオープン。
邸宅を思わせるような暖かくリ落ち着いた雰囲気の新たな装いにアップデート。
また、同日より銀座通り沿いのウィンドウは冬のバカンスを思わせるホリデー仕様に彩られまる。
このリフレッシュを記念して、フェラガモ 銀座本店では、限定アイテム・先行発売アイテムが数多くラインナップ。のスタイルを華やかに盛り立てる、シューズ、バッグ、ウェアを取り揃えている。
また、11月15日（土）～25日（火）には、今年40周年を迎えるファッション専門番組「ファッション通信」による、特別ディレクターズカットムービーを店内1階で上映する。過去のファッションショーや取材映像、そして最新コレクションに至るまで、フェラガモの歴史を専門番組ならではの視点で編集した特別映像だ。
フェラガモ 銀座本店 リフレッシュ記念アイテム （WOMEN’S）
「HUG」バッグ 539,000円（銀座本店 先行発売）
ショルダーバッグ 385,000円（銀座本店 先行発売）
パンプス 165,000円（銀座本店 限定）
ミュール 209,000円（銀座本店 限定）
サンダル 198,000円（銀座本店 先行発売）
フェラガモ 銀座本店 リフレッシュ記念アイテム （MEN’S）
「HUG」バッグ 495,000円（銀座本店 先行発売）
シューズ 148,500円（銀座本店 先行発売）
フェラガモ 銀座本店
住所：東京都中央区銀座7-8-2
営業時間: 11:00am - 8:00pm
「ファッション通信」特別ディレクターズカットムービー
放映期間：025年11月15日（土）～25日（火）