新発売：「掃除の手間」を徹底的に軽減。Air Base Cleanerが叶える、新しい掃除のかたち。

株式会社アズマ

株式会社アズマ（所在地：埼玉県さいたま市、以下アズマ）は、送風式ダスト自動排出とフィルター自動クリーニングを搭載したコードレス掃除機「Air Base Cleaner（エアベースクリーナー）EAC-AB1E」を発売いたしました。

“掃除の後片付けまで自動化”することで、日々の暮らしをより快適にサポートします。

忙しい毎日の中で、掃除の「あと片付け」が意外と面倒…。

Air Base Cleanerはそんな悩みを解消するために開発された、次世代コードレスクリーナーです。

掃除後は専用ベースにセットするだけでゴミを自動排出し、フィルターを自動クリーニング。

常に清潔な状態を保ちながら、吸引力もキープします。

↓製品詳細はこちら↓

詳細を見る :https://azuma-kk.co.jp/a/airbasecleaner/

■特長

POINT 1｜送風機能によるゴミの自動排出

掃除終了後、本体を専用ベースにセットするだけでダストカップ内部のゴミをダストパックへ自動排出。

ゴミ捨ての頻度は月1回程度に減らせます。

POINT 2｜フィルター自動クリーニングで吸引力を維持

フィルター内部のホコリを自動で除去し、吸引力の低下を防止。

常にベストなコンディションを保ちながら、お手入れの手間を減らします。

POINT 3｜軽量ボディと多機能ノズル

本体質量は約1.9kg。階段・家具下・高所など、どんな場所もこれ1台で。

3種のノズルと2WAY延長ハンドルを備え、家中をストレスなく掃除できます。

POINT 4｜インテリアになじむミニマルデザイン

機能性だけでなく、美しさも追求。

リビングに置いても違和感のないデザインで、“見せたくなる家電”として活躍します。

■商品概要

商品名：Air Base Cleaner(エアベースクリーナー) EAC-AB1E

発売日：2025年11月10日

価格：オープン価格（市場想定価格：19,800円税抜）

販売場所：オンラインストアなど

■Air Base Cleanerの開発背景

株式会社アズマは、家事・育児・仕事に忙しい人々の声から

「掃除をもっとラクに、そして“あと片付け”まで気持ちよく」をテーマに開発を進めてきました。

Air Base Cleanerは、利便性×時短×デザイン性を兼ね備えた新しい生活家電です。

■今後の展開

・年末の大掃除キャンペーンに合わせた販促プロモーションを実施予定

・Instagram／X(旧Twitter)/TikTokでの実演コンテンツを順次公開予定

・家電量販店およびECモールで販売拡大予定

■商品購入ページ

Air Base Cleanerは以下のページからご購入いただけます。

・製品紹介ページ（LP）：https://azuma-kk.co.jp/a/airbasecleaner/

・オンラインストア（購入ページ）：https://azuma-kk.stores.jp/items/68e37d9d88afc1005998e1b8

■会社概要

会社名： 株式会社アズマ（AZUMA Co., Ltd.）

所在地： 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号

代表取締役： 小川 大介

設立： 昭和53年4月（1978年）

事業内容： 家電・生活雑貨の企画・製造・販売

公式サイト： https://www.azuma-kk.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社アズマ 広報担当：山本/小川

TEL：048-813-7533 / FAX：048-813-7544

MAIL：info@azuma-kk.co.jp