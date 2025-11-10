再生医療市場：世界調査レポート、需要、規模、開発動向、製造業者の市場シェア、成長、トレンド、および展望（2025年～2035年）である
Survey Reports LLCは、2025年11月に再生医療市場のセグメンテーションに関する調査レポートを発行したと発表した。製品別（細胞療法、遺伝子療法、組織工学、PRP療法）、用途別（整形外科、創傷ケア 、腫瘍学、希少疾患、その他）別、エンドユーザー別（病院、クリニック、その他）の再生医療市場の予測評価を提供する。再生医療市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
再生医療市場の概要
再生医療は、損傷または疾患のある組織や臓器を修復、置換、または再生し、正常な機能を回復させることを目的とした学際的な分野である。生物学、工学、医学を融合し、幹細胞治療、組織工学、遺伝子治療などのアプローチを用いた革新的な治療法の開発に取り組んでいる。再生医療は、生体の自然治癒メカニズムを活用したり、工学的なソリューションを導入したりすることで、慢性疾患、外傷、臓器不全など、これまで治療不可能とされてきた症状の治療を目指している。この分野は、臓器移植への依存度を低減し、生活の質を向上させ、症状の管理にとどまらず、さまざまな疾患の根本原因に対処する可能性を大いに秘めている。
Surveyreportsの専門家は再生医療市場の調査を分析し、2024年に生成された再生医療市場規模は407億米ドルに達すると予測した。さらに、再生医療市場のシェアは、2033年末までに4058億米ドルに達すると予測されている。再生医療市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約32.1%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な再生医療市場分析によると、再生医療市場は、再生医療の発展、慢性疾患および遺伝性疾患の増加、幹細胞治療の増加、慢性疾患の増加、幹細胞研究およびバイオテクノロジーの進歩により、市場規模が拡大するだろう。再生医療市場における主要企業には、インテグラ・ライフサイエンス（米国）、ブリストル・マイヤーズ スクイブ（米国）、ティッシュ・レジェニックス（英国）、スミス・アンド・ネフュー（英国）、MIMEDX社（米国）、ノバルティスAG（スイス）、アラガンA esthetics （AbbVie Inc.） （米国）、ストライカー （米国）、アメリカン・クライオステム・コーポレーション （米国）、カイト （Gilead Sciences, Inc.） （米国）、アロソース （米国）、ブルーバード・バイオ （米国）、CRISPRセラピューティック （スイス）、ヤンセン・グローバル・サービス （ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス） （ベルギー）、テゴサイエンス （韓国）。
当社の再生医療市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 再生医療市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界の再生医療市場に関する需要および機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ別）（国別、日本を含む）である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
