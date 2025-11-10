『バニースーツ プランニング POP UP STORE inあみあみ秋葉原フィギュアタワー店』が開催。イラストレーター「高峰ナダレ」先生のサイン会も実施。

大網株式会社




大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップにて、『バニースーツ プランニング POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店』を開催いたします。



■注目ポイント


１.『バニースーツ プランニング POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店』が、2025年11月22日(土)～11月30日(日)に開催。


２.描き下ろしイラストを使用したグッズを先行販売。フィギュアや、等身大パネルを店内に展示いたします。


３.11月23日(日)は、高峰ナダレ先生によるサイン会を実施。対象商品を10,000円(税込)以上ご購入のお客様から先着で合計40名様をご案内予定です。




■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


【開催概要】


■バニースーツ プランニング POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店




■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース


■開催期間：2025年11月22日(土)～11月30日(日)



※状況に応じて入場整理券を配布します。


※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。


■イラストレーター「高峰ナダレ」先生サイン会開催




■開催日時：2025年11月23日(日)


・1部：13:00 ～ 14:00


・2部：15:00 ～ 16:00


※2部開催予定



■参加条件：


・対象商品を税込10,000円以上ご購入いただいたお客様が対象です。


・ご希望のお客様は会計時にお申しつけください。レジにて参加登録用のQRコードを提示いたします。



※参加希望者はその場でPassMarketによる参加登録・申込を行ってください。


※先着順・定員に達し次第受付終了 / 定員：合計40名様（各20名様ずつ）予定。


※サイン会はご本人様のみの参加、おひとりさま1回限りとなります。


※後日登録はできません。必ず、お会計時にお申し込みください。


※PassMarketでの応募にはメールアドレスとYahoo!JAPAN IDが必要となります。


※当日はご本人確認をさせて頂きますので、身分証明書のご用意をお願いいたします。


（詳細はあみあみ秋葉原店イベント公式X@amiami_a_eventより発信予定となります。）



■定員：合計40名様（各20名様ずつ）


※先着順・定員に達し次第受付終了



■サインについて：


・サインはお客様が希望される任意のアイテム（購入商品・私物など）に行います。


・内容により、スタッフ判断でお断りする場合がございます。



■注意事項：


画像の内容をご参照ください。



※ご不明な点はスタッフまでお尋ねください。


■商品一覧




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



(C)NADARE TAKAMINE



【店舗情報】


