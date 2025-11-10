『バニースーツ プランニング POP UP STORE inあみあみ秋葉原フィギュアタワー店』が開催。イラストレーター「高峰ナダレ」先生のサイン会も実施。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップにて、『バニースーツ プランニング POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店』を開催いたします。

■注目ポイント

１.『バニースーツ プランニング POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店』が、2025年11月22日(土)～11月30日(日)に開催。

２.描き下ろしイラストを使用したグッズを先行販売。フィギュアや、等身大パネルを店内に展示いたします。

３.11月23日(日)は、高峰ナダレ先生によるサイン会を実施。対象商品を10,000円(税込)以上ご購入のお客様から先着で合計40名様をご案内予定です。



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

【開催概要】

■バニースーツ プランニング POP UP STORE in あみあみ秋葉原フィギュアタワー店

■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F イベントスペース

■開催期間：2025年11月22日(土)～11月30日(日)

※状況に応じて入場整理券を配布します。

※詳細は@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)にてお知らせします。

■イラストレーター「高峰ナダレ」先生サイン会開催

■開催日時：2025年11月23日(日)

・1部：13:00 ～ 14:00

・2部：15:00 ～ 16:00

※2部開催予定

■参加条件：

・対象商品を税込10,000円以上ご購入いただいたお客様が対象です。

・ご希望のお客様は会計時にお申しつけください。レジにて参加登録用のQRコードを提示いたします。

※参加希望者はその場でPassMarketによる参加登録・申込を行ってください。

※先着順・定員に達し次第受付終了 / 定員：合計40名様（各20名様ずつ）予定。

※サイン会はご本人様のみの参加、おひとりさま1回限りとなります。

※後日登録はできません。必ず、お会計時にお申し込みください。

※PassMarketでの応募にはメールアドレスとYahoo!JAPAN IDが必要となります。

※当日はご本人確認をさせて頂きますので、身分証明書のご用意をお願いいたします。

（詳細はあみあみ秋葉原店イベント公式X@amiami_a_eventより発信予定となります。）

■定員：合計40名様（各20名様ずつ）

※先着順・定員に達し次第受付終了

■サインについて：

・サインはお客様が希望される任意のアイテム（購入商品・私物など）に行います。

・内容により、スタッフ判断でお断りする場合がございます。

■注意事項：

画像の内容をご参照ください。

※ご不明な点はスタッフまでお尋ねください。

■商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

(C)NADARE TAKAMINE

【店舗情報】

