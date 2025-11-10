ベスト晴れ男2025に松尾太陽 ベスト晴れ女2025に百田夏菜子が3度目の受賞 殿堂入りへ｜ベスト晴れ男晴れ女アワード2025
2025年11月8日（土）、日本一の晴れ男・晴れ女を正式に決定する祭典『ベスト晴れ男晴れ女アワード2025』を開催いたしました。
ベスト晴れ男・晴れ女アワードは「誰かのために晴れを届ける人であれ」という本協会のミッションを体現し、1年間を通して天気と心に晴れを届けた人に贈ることを目的とした一般社団法人全日本晴れ男・晴れ女協会が主催するアワードとなります。
総数401,540票の参加をいただき、歴代最高級の大激戦の中、ベスト晴れ男2025に「松尾 太陽（超特急）」、ベスト晴れ女2025に「百田 夏菜子（ももいろクローバーZ）」が選出されました。
お二人とも3度目の受賞ということで、アワード史上初の殿堂入り（Legend of the Best 晴れ男/晴れ女）が決定しました。
審査員特別賞では、主催の全日本晴れ男晴れ女協会が「Mrs. GREEN APPLE」と「Perfume」が選出され、ベスト晴れシティに「福岡県 福岡市」、ベスト晴れカンパニーに「JA晴れの国岡山」が選出されました。
ベスト晴れ男・晴れ女アワード2025
https://www.hareotokokyoukai.com/award
ベスト晴れ男・晴れ女アワード2025【授賞式】
https://www.youtube.com/watch?v=a53HD_OIoUY
ベスト晴れ男晴れ女アワード2025
ファイナリスト投票結果はこのようになりました。
◆ベスト晴れ男2025
1位 松尾太陽（超特急）
2位 重岡 大毅（WEST.）
3位 中島健人
4位 福本大晴
5位 大橋和也（なにわ男子）
6位 浮所飛貴（ACEes）
7位 山根航海
8位 本田康祐（OWV）
9位 岩粼大昇（KEY TO LIT）
10位 田中圭
11位 SKY-HI
12位 相葉雅紀（嵐）
13位 ジャンボたかお（レインボー）
14位 藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）
15位 三宅健
16位 YORI（DA PUMP）
17位 森崎博之
18位 松岡修造
19位 なかやまきんに君
20位 出川哲朗◆
◆ベスト晴れ女2025
1位 百田夏菜子
2位 畑芽育
3位 水卜麻美
4位 小芝風花
5位 芳根京子
6位 上白石萌音
7位 小坂菜緒（日向坂46）
8位 天海祐希
9位 KOHARU（HANA）
10位 渋谷凪咲
11位 やす子
12位 浜川結琳
13位 伊藤沙莉
14位 佐藤栞里
15位 今井美桜
16位 広瀬アリス
17位 綾瀬はるか
18位 橋本環奈
19位 MOMOKA（HANA）
20位 土屋太鳳
■協会名
一般社団法人 全日本晴れ男・晴れ女協会
（英語名：Japan Hareotoko Hareonna Association 略称：JHA）
■設立日
2018年7月25日
■サービス
ベスト晴れ男・晴れ女アワード 企画・運営
情報配信事業の運営
会員サービスの提供・コミュニティの運営
晴れの日プロデュースサービスの提供
晴れ男・晴れ女認定試験運営
■ウェブサイト
https://www.hareotokokyoukai.com/
