世界のファーマコゲノミクス市場シェアは驚異的な年平均成長率6.6%で成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333298&id=bodyimage1】
導入
ファーマコゲノミクスは、薬理学とゲノミクスを融合した、薬剤に対するゲノム反応の研究を含む広範な分野です。個々の遺伝子の違いが薬剤の有効性や有害事象にどのように影響するかを理解する上で役立ちます。市場の成長を牽引する主な要因は、プレシジョン・メディシン（精密医療）と個別化治療への関心の高まり、薬剤有害反応の発生率の増加、そして消費者向け遺伝子検査の増加です。さらに、多遺伝子ファーマコゲノミクスパネルの開発と、標的治療における腫瘍学への統合の進展は、市場に大きな機会をもたらしています。
市場動向
臨床薬理ゲノムガイドラインの拡大が薬理ゲノムの需要を促進
臨床薬理ゲノムガイドラインの拡充は、薬理ゲノム市場の主要な推進力であり、標準化されたエビデンスに基づいた遺伝子データの臨床実践への統合を可能にしています。臨床薬理ゲノム実装コンソーシアム（CPIC）やオランダ薬理ゲノムワーキンググループ（DPWG）などの組織は、遺伝子変異と薬物反応を関連付ける、実用的な査読済みガイドラインの発行において重要な役割を果たしてきました。
- 2024年現在、CPICは抗うつ薬、心血管薬、腫瘍治療などの重要な分野をカバーする40を超える遺伝子薬物ガイドラインを発表しています。
- 2023年にThe Lancet Digital Healthに掲載された研究によると、ファーマコゲノミクスを実装している米国の医療システムの71%がCPICガイドラインに依存しており、その臨床的影響力が強調されています。
したがって、このようなガイドラインの数が増えると、より多くの病院や医療提供者が薬物ゲノム検査を採用するよう促され、それによって市場の成長が加速し、世界中で薬物ゲノムの臨床的有用性がサポートされます。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/pharmacogenomics-market/request-sample
病院とゲノム研究室のパートナーシップ：重要な市場機会
病院とゲノミクス研究所との戦略的パートナーシップは、個別化医療の導入を加速させ、ファーマコゲノミクス市場において大きなビジネスチャンスをもたらします。こうした連携により、ファーマコゲノミクス検査を臨床ワークフローに直接統合し、ターンアラウンドタイムを短縮し、臨床意思決定の質を向上させることができます。病院はゲノミクス研究所の技術的専門知識とインフラの恩恵を受け、研究所は実臨床における患者データと膨大なサンプル量へのアクセスが可能になります。
- たとえば、2023 年 1 月、メイヨー クリニックはゲノミクス企業の Helix と提携し、医療システム内で集団規模の薬物ゲノムスクリーニングを拡大しました。
- さらに、米国医学アカデミーによると、このような協力により、米国全土の提携病院における薬理ゲノム検査の採用が大幅に増加した。
このようなパートナーシップは、地域固有の遺伝子・薬剤データベースの構築を加速させ、治療をより安全かつ効果的にします。個別化治療の需要が高まるにつれ、病院と研究室の連携は、実用的なゲノム情報へのアクセスを拡大する上で重要な役割を果たすことが期待されています。
地域別インサイト
北米は、強力な医療インフラ、確立された償還制度、そして副作用発生率の増加により、ファーマコゲノミクス市場において37.6%という大きなシェアを占めています。この地域は、主要な市場プレーヤーの集中、豊富な研究資金、そしてファーマコゲノミクスデータの電子医療記録（EHR）への統合といった恩恵を受けています。さらに、米国食品医薬品局（FDA）の医薬品表示におけるファーマコゲノミクスバイオマーカー表やNIHのAll of Us研究プログラムといった取り組みも、臨床導入を加速させています。有利な償還政策と有力な診断ラボの存在も、北米が世界市場において優位な地位を占める要因となっています。
導入
ファーマコゲノミクスは、薬理学とゲノミクスを融合した、薬剤に対するゲノム反応の研究を含む広範な分野です。個々の遺伝子の違いが薬剤の有効性や有害事象にどのように影響するかを理解する上で役立ちます。市場の成長を牽引する主な要因は、プレシジョン・メディシン（精密医療）と個別化治療への関心の高まり、薬剤有害反応の発生率の増加、そして消費者向け遺伝子検査の増加です。さらに、多遺伝子ファーマコゲノミクスパネルの開発と、標的治療における腫瘍学への統合の進展は、市場に大きな機会をもたらしています。
市場動向
臨床薬理ゲノムガイドラインの拡大が薬理ゲノムの需要を促進
臨床薬理ゲノムガイドラインの拡充は、薬理ゲノム市場の主要な推進力であり、標準化されたエビデンスに基づいた遺伝子データの臨床実践への統合を可能にしています。臨床薬理ゲノム実装コンソーシアム（CPIC）やオランダ薬理ゲノムワーキンググループ（DPWG）などの組織は、遺伝子変異と薬物反応を関連付ける、実用的な査読済みガイドラインの発行において重要な役割を果たしてきました。
- 2024年現在、CPICは抗うつ薬、心血管薬、腫瘍治療などの重要な分野をカバーする40を超える遺伝子薬物ガイドラインを発表しています。
- 2023年にThe Lancet Digital Healthに掲載された研究によると、ファーマコゲノミクスを実装している米国の医療システムの71%がCPICガイドラインに依存しており、その臨床的影響力が強調されています。
したがって、このようなガイドラインの数が増えると、より多くの病院や医療提供者が薬物ゲノム検査を採用するよう促され、それによって市場の成長が加速し、世界中で薬物ゲノムの臨床的有用性がサポートされます。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/pharmacogenomics-market/request-sample
病院とゲノム研究室のパートナーシップ：重要な市場機会
病院とゲノミクス研究所との戦略的パートナーシップは、個別化医療の導入を加速させ、ファーマコゲノミクス市場において大きなビジネスチャンスをもたらします。こうした連携により、ファーマコゲノミクス検査を臨床ワークフローに直接統合し、ターンアラウンドタイムを短縮し、臨床意思決定の質を向上させることができます。病院はゲノミクス研究所の技術的専門知識とインフラの恩恵を受け、研究所は実臨床における患者データと膨大なサンプル量へのアクセスが可能になります。
- たとえば、2023 年 1 月、メイヨー クリニックはゲノミクス企業の Helix と提携し、医療システム内で集団規模の薬物ゲノムスクリーニングを拡大しました。
- さらに、米国医学アカデミーによると、このような協力により、米国全土の提携病院における薬理ゲノム検査の採用が大幅に増加した。
このようなパートナーシップは、地域固有の遺伝子・薬剤データベースの構築を加速させ、治療をより安全かつ効果的にします。個別化治療の需要が高まるにつれ、病院と研究室の連携は、実用的なゲノム情報へのアクセスを拡大する上で重要な役割を果たすことが期待されています。
地域別インサイト
北米は、強力な医療インフラ、確立された償還制度、そして副作用発生率の増加により、ファーマコゲノミクス市場において37.6%という大きなシェアを占めています。この地域は、主要な市場プレーヤーの集中、豊富な研究資金、そしてファーマコゲノミクスデータの電子医療記録（EHR）への統合といった恩恵を受けています。さらに、米国食品医薬品局（FDA）の医薬品表示におけるファーマコゲノミクスバイオマーカー表やNIHのAll of Us研究プログラムといった取り組みも、臨床導入を加速させています。有利な償還政策と有力な診断ラボの存在も、北米が世界市場において優位な地位を占める要因となっています。