CAFUNE POP UP STORE TOMORROWLAND ルクア大阪店にて11月13日（木）より開催

開催概要

株式会社 トゥモローランド〈CAFUNE〉

CAFUNE POP UP STORE

会期： 2025年11月13日（木）～11月24日（月）

会場： TOMORROWLAND LUCUA OSAKA

国内では取り扱いの少ない〈CAFUNE〉のコレクションが揃う特別なイベントです。

ブランドを象徴するStance Bagをはじめ、洗練されたフォルムと素材使いが魅力のバッグが並びます。

この機会にぜひ店頭で〈CAFUNE〉の世界観をご体感ください。

Ori Tote

Lune Bag

Asra Boston

Stance Bag

Medium Stance

\90,200(tax in)

Stance Wallet

\74,800(tax in)\115,500(tax in)

ABOUT | CAFUNE

『cafune』とは、ポルトガル語で『恋人の髪の毛で遊ぶ動作』。

Queenie Fan氏とDay Lau氏によって2015年に設立された〈CAFUNE〉は、ラグジュアリーの概念を再定義しようとするモダンなブランド。

着用者のアイテムへの愛着と、感情的なつながりの観点から再考します。

考え抜かれたデザインや、細部までこだわられたブランドの遊び心あるシルエットは、モダンとクラシックの要素のバランスを取り、タイムレスなデザインを生み出しています。

ユニークな方法で新しい可能性と型破りな素材を研究する〈CAFUNE〉は、個性を祝う創造的で独立した人々のためのものです。

［開催日時・店舗］

11月13日（木）～11月24日（月）

トゥモローランド ルクア大阪店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003029&srsltid=AfmBOoqa4hUoQ1N8FS-zTzXvZXYnLw5PSi2mUryXMA7MEkYB4Q2TYwLO)

instagram：@tomorrowland_osaka(https://www.instagram.com/tomorrowland_osaka/?hl=ja)



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。