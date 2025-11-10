CAFUNE POP UP STORE TOMORROWLAND ルクア大阪店にて11月13日（木）より開催
〈CAFUNE〉
開催概要
CAFUNE POP UP STORE
会期： 2025年11月13日（木）～11月24日（月）
会場： TOMORROWLAND LUCUA OSAKA
国内では取り扱いの少ない〈CAFUNE〉のコレクションが揃う特別なイベントです。
ブランドを象徴するStance Bagをはじめ、洗練されたフォルムと素材使いが魅力のバッグが並びます。
この機会にぜひ店頭で〈CAFUNE〉の世界観をご体感ください。
\84,700(taxin)
\84,700(taxin)
\84,700(taxin)
\84,700(taxin)
Ori Tote
\91,300(tax-in)
\91,300(tax-in)
\91,300(tax-in)
Lune Bag
\69,300(tax in)
Asra Boston
Asra Boston \115,500(tax in)
Asra Boston mini\79,200(tax in)
Stance Bag
\108,900(tax in)
\108,900(tax in)
Medium Stance
\90,200(tax in)
Stance Wallet
\74,800(tax in)
\115,500(tax in)
ABOUT | CAFUNE
『cafune』とは、ポルトガル語で『恋人の髪の毛で遊ぶ動作』。
Queenie Fan氏とDay Lau氏によって2015年に設立された〈CAFUNE〉は、ラグジュアリーの概念を再定義しようとするモダンなブランド。
着用者のアイテムへの愛着と、感情的なつながりの観点から再考します。
考え抜かれたデザインや、細部までこだわられたブランドの遊び心あるシルエットは、モダンとクラシックの要素のバランスを取り、タイムレスなデザインを生み出しています。
ユニークな方法で新しい可能性と型破りな素材を研究する〈CAFUNE〉は、個性を祝う創造的で独立した人々のためのものです。
［開催日時・店舗］
11月13日（木）～11月24日（月）
トゥモローランド ルクア大阪店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003029&srsltid=AfmBOoqa4hUoQ1N8FS-zTzXvZXYnLw5PSi2mUryXMA7MEkYB4Q2TYwLO)
instagram：@tomorrowland_osaka(https://www.instagram.com/tomorrowland_osaka/?hl=ja)
※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。