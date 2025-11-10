バッグの中のごちゃごちゃをスッキリ整理！迷子になりやすい小物もさっと取り出せる♪

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「すっきり収納 バッグインバッグ」2,178円（税込）を11月10日(月)より発売開始しました。




・仕分けしやすい9個のポケットでスッキリ収納！


色んなサイズのポケットで収納スペースを無駄なく活用でき、バッグの中がスッキリ！


どこに何が入っているか分かりやすい！








・持ち手付きでバッグの入れ替えが楽ちん


持ち手が付いているのでバッグから取り出しやすく、持ち運びやすい。




・便利なDカン付き


Dカン付きで定期や鍵などを取り付ければバッグの中を探す必要がありません！




・マルチな使い方


コスメポーチやデスクツール・小物収納としても◎




・選べる3色展開


バッグや気分に合わせて使い分けできます。





「すっきり収納 バッグインバッグ」


発売元：株式会社ニーズ


販売元：株式会社サンファミリー


サイズ：：約）奥行9.5×幅34.0×高さ18.5(cm）


■本体外側：オープンポケット2個+メッシュポケット3個　


■本体内側：オープンポケット3個+ファスナー付ポケット1個　


■内容量：4L


材質：本体生地：ポリエステル100％


　　　メッシュ生地ナイロン100％
価格：2,178円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など