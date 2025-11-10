艶髪ソムリエ（R）が大浴場を美の体験空間にプロデュース。艶髪ソムリエ（R）×HOTEL PALM ROYAL RESORT スペシャルコラボレーション開催

株式会社 SPACE X

リバースエイジングを基軸に化粧品販売、オンラインエステやヘアケアのセミナーなどの美容事業を展開している株式会社SPACE X(スペースクロス 東京都大田区 代表取締役：水野志音)は、株式会社アイザ（代表取締役：関川忍）と協業する「艶髪ソムリエ（R）」事業において、沖縄のHOTEL PALM ROYAL RESORTにて特別イベントを開催いたします。

2025年11月14日（金）から16日（日）の3日間、同ホテルご宿泊のお客様（女性）を対象に、艶髪ソムリエ（R）が大浴場およびパウダールームを「美の体験空間」としてプロデュース。艶髪ソムリエ（R） 推奨のヘアケアと、リバースエイジング美容家推奨のスキンケア・ヘアケアをご宿泊の皆さま限定でお楽しみいただけます。

＜イベント概要＞

期間： 2025年11月14日（金）～16日（日）

会場： HOTEL PALM ROYAL RESORT 大浴場・パウダールーム（女性用施設）

対象： 上記期間にご宿泊のお客様（女性）

監修：水野志音（リバースエイジング美容家）／ 関川忍（シャンプーソムリエ）

＜企画の背景＞

スキンケアやダイエットには専門家が存在する一方で、ヘアケアの専門家はほとんど存在しません。実に99％の人が間違った方法で頭皮と髪を扱っているという現状があります。 「艶と潤いは、1日で作れない。だからこそ、日々のケアが大切です」というコンセプトのもと、特別なサロンではなく、毎日のバスタイムから始まる本質的な美しさを追求する「Beyond Beauty ― 美のその先へ」を体験いただける「美の体験空間」を企画いたしました。

＜お使いいただけるアメニティ＞

【浴室内】

・キュベシノブ シャンプーフレ

・LLトリートメント

・キュベシノブ ボディソープ

・イッタナジオ

バスルームで使える4つのアイテム

【パウダールーム】

・イッタナジオ イソット

・ピートクレンジングジェル

・モンテコンディショニングクリーム

・キュベシノブ アウトバストリートメント

パウダールームで使える5つのアイテム

＜監修者プロフィール＞

水野志音（みずの・しおん）リバースエイジング美容家 全国でヘアケアセミナーや美容イベントを開催し、年齢や環境に左右されない"本質的な美しさ"を伝える活動を展開。日々のケアの重要性を啓蒙している。

関川忍（せきかわ・しのぶ）シャンプーソムリエ協会 代表理事 正しいヘアケアの習慣を全国に広める活動を推進。99％の人が間違えた方法で頭皮と髪を扱っている現状を変えるべく、科学的根拠に基づいたヘアケア方法を伝えている。

＜施設について＞

HOTEL PALM ROYAL RESORT

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志３丁目９－１０

国際通り 国際通りの喧騒を抜けた先に広がる、小さな楽園のリゾート。

大浴場「ロイヤルスパ」とエキゾチックなプールサイドが織りなす、華やぎとくつろぎの空間。

＜艶髪ソムリエ（R）とは＞

株式会社SPACE Xと一般社団法人シャンプーソムリエ協会による共同事業。

一般に広まっている誤ったヘアケアの常識や習慣により髪の毛の悩みを抱えた人に対して

正しいヘアケアの知識を伝え、人にもアドバイスできる艶髪ソムリエ（R)を養成する講座を行い、全国およびオンラインでセミナーを開催している。

＜リバースエイジング美容家とは＞

女性が自分をいつまでも輝き続けられる人生をおくるために必要な概念としてリバースエイジングを促進、実現するために講座開発や働き方促進・商品開発など多面的な活動を通して活動することを表す、株式会社 SPACE X 独自の称号です。

■会社概要

社名：株式会社SPACE X

代表者：水野 志音

所在地：東京都大田区大森北一丁目３３番７号イニシア大森１００１

HP URL：https://space-x.co.jp/

事業内容：リアル×オンライン ハイブリッド型エステサロンのプロデュース、イベントの企画・運営