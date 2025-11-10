ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、栃木県「とちぎ新鮮倉庫」では、対象の商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

栃木県は、生産量日本一を誇る「とちおとめ」をはじめ、全国二位の生産量を誇る「こしひかり」や、栃木県を代表する黒毛和牛の「とちぎ和牛」など、全国に誇る多様な農畜産物が豊かに生産されています。

キャンペーン期間中は、対象商品約３０点が「お客様送料負担なし」で購入することができます。



ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3101/



【おすすめ商品】

■栃木県産 とちぎ和牛 焼肉用（肩・バラ肉）（400g）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-2023tochiwa04/

栃木が誇るブランド牛「とちぎ和牛」を贅沢に焼肉用にカット。赤身と脂のバランスが絶妙で、口に入れた瞬間にとろける旨さ。

家族で囲む焼肉や、おうちご褒美ディナーにぴったりです。





■【新米】栃木県産 とちぎの星 (５ｋｇ)

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-tochiginohoshi01/

栃木が誇るキラリと光るブランド米！大粒で甘みがあり、炊きたても冷めてもおいしい。

丼やお弁当にもぴったりです。特Ａ評価の確かな味わいをぜひご賞味ください。









■Virgo Baumソフト&Virgo Baumガトーピレネー ツインセット

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-baumkuchen01/

栃木の老舗「乙女屋」が、乙女のように純粋な想いで一層一層丁寧に焼き上げたバームクーヘン「Virgo Baum」。

栃木県産米粉を使った、しっとり口どけのこだわりの味をぜひご賞味ください。





【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/





【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown