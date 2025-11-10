ウェアラブルおよびボディ装着型カメラ市場：世界的需要、動向分析、主要企業、製造業者の市場シェアおよび2033年までの機会展望である
Survey Reports LLCは、2025年11月にウェアラブルおよびボディ装着型カメラ市場のタイプ別（ヘッドマウント、ボディマウント、イヤーマウント、スマートグラス）セグメンテーション、用途別（ヘルスケア、産業、製造、軍事および防衛 、販売チャネル（Eコマースプラットフォーム、専門店、百貨店、ブランドアウトレット） - グローバル市場分析、動向、機会、予測、2024年から2033年）は、ウェアラブルおよびボディウornカメラ市場の予測評価を提供する。このレポートは、ウェアラブルおよびボディウornカメラ市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学を強調している。
ウェアラブルおよびボディーカメラ市場の概要
ウェアラブルおよびボディーカメラは、人の身体や衣服に取り付けることを目的としたポータブルでコンパクトなデバイスであり、通常はビデオやオーディオの録画に使用される。これらのカメラは、一般的に法執行機関や警備員、また安全性や透明性、トレーニングを目的とした日常業務の記録が必要な業界で使用されている。リアルタイムの映像や証拠の収集が可能であり、説明責任やセキュリティの向上に役立つ。法執行機関のほか、スポーツ、医療、ジャーナリズムの分野でも使用されている。ウェアラブルカメラは、ワイヤレス接続機能を備えていることが多く、ライブストリーミングやクラウドストレージとの統合により、データのアクセスや分析が容易になる。
Surveyreportsの専門家はウェアラブルおよびボディ装着型カメラ市場の調査を分析し、ウェアラブルおよびボディ装着型カメラ市場規模は2023年には83億米ドルに達すると予測した。さらに、ウェアラブルおよびボディ装着型カメラ市場のシェアは、2033年末までに405億米ドルに達すると予測されている。ウェアラブルおよびボディ装着型カメラ市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約14.3%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによるウェアラブルおよびボディカメラ市場の定性分析によると、ウェアラブルおよびボディカメラの市場規模は、さまざまな業界における需要の高まり、ソーシャルメディアの人気上昇、スポーツや冒険活動における需要の高まり、法執行機関の透明性と説明責任に対する需要の高まり、商業および産業部門での採用などを要因として拡大するだろう。ウェアラブルおよびボディカメラ市場における主要企業には、JVCケンウッド・USA株式会社、Contour、ソニー株式会社、Xiaomi、VIEVU LLC、日立株式会社、パナソニック株式会社、Infinitegra Inc、東芝株式会社、アクソンエンタープライズ.、ピナクルレスポンス株式会社.、ナラティブAB、ガーミン.、DRIFT、GoPro Inc., その他の主要プレーヤーとニッチ。
当社のウェアラブルおよびボディーカメラ市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● ウェアラブルおよびボディ装着型カメラ市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
