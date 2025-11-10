世界の水電解市場は7.5%の健全なCAGRで成長
導入
電気分解は、再生可能エネルギーや原子力資源からカーボンフリーの水素を生成するために利用できる可能性があります。電気分解と呼ばれるプロセスにより、水は水素と酸素に分解されます。電解装置は、このプロセスを容易にする装置です。水の電気分解は、食品産業、冶金産業、発電所など、多くの産業で広く利用されているプロセスです。さらに、水素や酸素などの水の成分は、様々な用途に利用できます。例えば、電気分解によって生成される水素は、クリーンで持続可能かつ効率的な燃料源です。
市場動向
石油精製業界における水素利用の増加が世界市場を牽引
水素は、いくつかのプロセスで広範に使用されているため、石油精製および石油化学産業の重要な構成要素となっています。国際エネルギー機関（IEA）は、天然ガスが製油所における水素製造の主な供給源であり、メタンが必要な水素の75％を生成すると主張しています。さらに、メタンの費用が水素製造プロセスにおける最大の障壁とみなされているため、企業は水素製造の代替オプションを模索しています。製油所の大規模電解装置でグリーン水素を製造すれば、企業は高まる水素需要に対応しながら、同時に二酸化炭素排出量を削減することができます。環境規制を遵守し、二酸化炭素排出量を削減するよう製油所に圧力が高まるにつれて、製油業界は将来、水電解技術を最も多く導入する業界の一つとなり、世界の水電解市場の成長を促進すると予想されます。
水素エネルギー貯蔵の需要増加が大きなチャンスを創出
再生可能エネルギー源は、エネルギー需要が低いときに最も生産性が高く、結果として過剰なエネルギーが浪費され、エネルギー需要が高いときには生産性が低く、結果としてエネルギー不足に陥るため、需給の不均衡に直面することが一般的です。そのため、再生可能エネルギー源を活用したエネルギー貯蔵システムの需要が高まっています。水素は、エネルギー貯蔵の優れた代替手段と考えられています。電気分解によって生成された水素は、様々な緩く結合した水素化物化合物、圧縮ガス、または極低温液体として貯蔵し、後で使用することができます。再生可能エネルギー貯蔵のための水素エネルギー貯蔵技術の導入は、予測期間を通じて水電解市場の成長に様々な魅力的な見通しをもたらすと予想されます。
地域分析
ヨーロッパは世界の水電解市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）34.0%で成長すると予測されています。ヨーロッパは、この地域における炭素排出量の削減を目指し、水電解を用いた水素製造のためのより低コストな技術の開発に積極的に取り組んでいます。ヨーロッパは、水素製造とその用途の既存および将来の特徴、そしてグリーン水素の生成への投資を網羅した水素計画を策定しました。さらに、輸送、鉄鋼、製鉄など、様々な産業における燃料としてのグリーン水素の利用拡大は、ヨーロッパの水素戦略の最前線にあります。
北米は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）35.3%で成長すると予測されています。北米は世界で最も発展した地域の一つであり、環境問題の高まりとエネルギー資源の枯渇により、持続可能な水素製造方法への需要が高まっています。さらに、北米では光生物学的水分解、高温水分解、水電気分解といった革新的な水素製造方法が採用されています。こうした動きは、持続可能な水素製造技術への投資が増加し、地域の水電気分解市場の拡大を牽引していることを示しています。
