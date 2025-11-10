タグ・ホイヤー、スピードと輝きに満ちたホリデーキャンペーン2025を発表

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

東京、日本 - 2025年11月10日：スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーは、2025年のホリデーシーズンを祝し、ブランドのレーシングスピリットと遊び心を融合させた新たなホリデーキャンペーン「TAG Heuer ホリデーレース 2025」を発表しました。

雪化粧をまとった山々、煌めく冬空のもとで繰り広げられるのは、スピードとスタイル、そしてホリデースピリットが交錯する特別なレース。タグ・ホイヤーの象徴的なコレクション──カレラ、モナコ、フォーミュラ1などの名を冠したチームが、それぞれの個性と情熱を乗せ、究極のチャレンジに挑みます。その使命は、“完璧なギフトを届けること”。

トナカイではなくエンジンの轟きが冬空を切り裂き、スピードとクラフツマンシップが融合するこのレースは、タグ・ホイヤーが掲げる「Designed to Win（勝利のために）」という精神を体現しています。ピットレーンの熱気からチェッカーフラッグが振られる瞬間まで──そこには、スピードときらめきが共鳴するホリデーマジックが広がります。バイザーを下げ、エンジンを唸らせると、カラーの閃光と鈴の音が混じり合い、冬の空にタグ・ホイヤーの躍動が響き渡ります。歓声と笑顔に包まれたラップを重ねながら、すべてのチームが輝くフィニッシュラインへと駆け抜けていきます。

このキャンペーンを通じて、タグ・ホイヤーは「スリルを楽しむ心」をお届けします。レーストラックでも、腕元にも──私たちは常に「Designed to Win（勝利のために）」という理念のもとに存在しているのです。

また、このホリデーシーズンを祝し、 2025年11月10日（月）から2026年1月6日（水）の期間中、一部のタグ・ホイヤー ブティックおよび公式オンラインブティックにて、この特別なインタラクティブゲーム “HOLIDAYS RACE”をお楽しみいただけます。ゲームにご参加いただいたお客様には、タグ・ホイヤーが公式タイムキーパーを務める Formula 1(R) グランプリへのご招待のチャンスもご用意しております。詳細はブティックスタッフにお問い合わせください。



https://www.tagheuer.com/jp/ja/holiday-season/holidays-race.html

タグ・ホイヤー 東京 表参道

タグ・ホイヤー 東京 銀座

タグ・ホイヤー 東京 銀座並木通り

タグ・ホイヤー 東京 大丸

タグ・ホイヤー 東京 新宿伊勢丹

タグ・ホイヤー 東京 池袋西武

タグ・ホイヤー 札幌 大丸

タグ・ホイヤー 川崎ラゾーナ

タグ・ホイヤー 名古屋松坂屋

タグ・ホイヤー 大阪 心斎橋

タグ・ホイヤー 大阪 梅田阪急

タグ・ホイヤー 神戸 大丸

タグ・ホイヤー 仙台

タグ・ホイヤー ジェイアール名古屋タカシマヤ

タグ・ホイヤー 金沢

タグ・ホイヤー 岡山

タグ・ホイヤー 広島

タグ・ホイヤー 福岡

タグ・ホイヤー 公式オンラインブティック

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PmKLsVruEP4 ]



www.tagheuer.com

X：@TAGHeuerJapan ‏, Facebook：＠TAGHeuer , LINE：@tagheuer

#TAGHeuer #タグホイヤー

お問い合わせ

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー TEL : 03-5635-7030