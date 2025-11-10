INNOOV、グローバル監査企業 Insight Assurance と提携。12月開催のGartner ITインフラ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンスでVantaなど主要SaaSを紹介

INNOOV株式会社

2025年11月、東京都 - INNOOV株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：高林喜也、以下「弊社」）(https://www.innoov.io/home)は、米国を拠点に監査およびコンプライアンス支援サービスを提供する Insight Assurance（本社：米国フロリダ州タンパ、以下「Insight Assurance」）(https://insightassurance.com/)と戦略的パートナーシップを締結したことを発表いたします。

本提携は、弊社が推進する「BizDevOps」統合支援の一環として、セキュリティ認証・監査支援体制を強化するものです。これにより、企業はグローバル基準の監査プロセスを効率的かつ透明性の高い形で実施できるようになります。

Insight Assurance(https://insightassurance.com/)とは

Insight Assurance(https://insightassurance.com/)は、Big 4出身の監査専門家によって設立された、サイバーセキュリティ監査およびコンプライアンス支援に特化したグローバル企業です。

同社は、SOC 2、ISO/IEC 27001、GDPR/CCPA、HIPAA、FedRAMP、CMMC など、主要な国際基準に対応する包括的な監査・アシュアランスサービスを提供しています。

主な特長として、

・ 監査業務の外部委託を一切行わない専任体制

・ Big 4に準じた三層レビューによる品質保証

・ Slackを活用した24時間SLAとグローバルサポート

・ Vanta、Drataなど20以上のGRCプラットフォームとの統合実績

が挙げられます。

同社の理念である「Delivering Quality, Assuring Trust（品質を届け、信頼を保証する）」のもと、監査品質と顧客信頼性を両立したパートナーシップモデルを確立しています。

提携の背景

弊社INNOOV(https://www.innoov.io/home)は、AtlassianやIntercomをはじめとするグローバルSaaSの導入・運用支援を通じて、顧客企業の業務効率化・セキュリティ体制強化・ガバナンス改善を支援してまいりました。

このたびのInsight Assurance(https://insightassurance.com/)との提携により、企業の監査準備から認証取得、運用・改善までをInsight Assurance(https://insightassurance.com/)との連携を通じ、監査・コンプライアンス領域におけるグローバル水準の知見を共有し、企業支援体制を強化してまいります。

12月の「Gartner ITインフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンス」にてVantaを紹介

弊社は2025年12月に開催される「Gartner ITインフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンス(https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-japan)」において、コンプライアンス自動化プラットフォーム Vanta を中心に、Atlassian、Intercom、Frontegg など主要SaaS製品を紹介します。

INNOOV(https://www.innoov.io/home)は、Insight Assurance(https://insightassurance.com/)の監査アプローチとVantaのリアルタイム・コンプライアンス管理を組み合わせた事例を紹介予定です。

今後の展開

INNOOV(https://www.innoov.io/home)は今後も、Insight Assurance(https://insightassurance.com/)をはじめとするグローバルパートナーとの協業を通じて、

企業がグローバル基準のセキュリティおよびコンプライアンスを実現できるよう支援してまいります。

特に、VantaやDrataなどのGRCプラットフォーム連携を通じ、監査準備・証跡管理・運用改善の自動化を推進し、企業の持続的な信頼性向上と競争力強化をサポートいたします。