北海道興部（おこっぺ）町から、ふるさと納税でも人気のホタテをプレゼント！「もっと多くの人に食べていただきたい！」おこっぺ町観光協会がオンラインショップでキャンペーンをおこないます！

一般社団法人 おこっぺ町観光協会

一般社団法人おこっぺ町観光協会は、海水温度上昇の関係で不漁が続く中、数量の確保の難しさであったり価格の上昇になっている現状、海産物において以前に比べると食卓に並ぶ機会も減っているのではと考え、興部町の特産品でもあり、ふるさと納税の申込みにおいても上位を占める「ホタテ」を抽選で50名様の方々にプレゼントをするスペシャル企画「もうできない!?キャンペーン」を道の駅おこっぺオンラインショッピング『OKOKO（おここ）』で11月15日（土）より実施いたします。

道の駅おこっぺオンラインショップ『OKOKO』で実施するスペシャル企画「もうできない!?キャンペーン」サイトURL：https://okoppe-hokkaido.jp/machi-topics/7521スペシャル企画「もうできない!?キャンペーン」の概要

スペシャル企画「もうできない!?キャンペーン」概要

▪️特典内容：【お手頃サイズ】オホーツク産ホタテ（60～80玉入り/1kg）

▪️キャンペーン期間：2025年11月15日（土）～11月30日（日）

▪️当選者数：抽選で50名様

▪️対象者：「すでに会員の方」または「新規会員登録をされた方」で、キャンペーン期間中に道の駅オンラインショップ『OKOKO（おここ）』でお買い物していただいた方

※ご購入金額にかかわらず参加できます。

※「銀行振込」「コンビニ振込」を選択された場合は、キャンペーン期間内に入金された方が対象です。

▪️抽選結果発表：2025年12月5日（金）18:00 発表！

OKOKOサイト内「お知らせページ」にて会員番号で当選者発表します。

※当選者された方にはメールでもご連絡します。

※個人情報は公開されません。

▪️発送時期：準備ができ次第、順次発送予定

※発送業務の都合により日時指定ができないことをあらかじめご了承ください。

※当選された方には、ご購入された商品と一緒に特典を発送する場合があります。

キャンペーンのご参加はこちら :https://okoppe-hokkaido.jp/machi-topics/7521

北海道興部（おこっぺ）町のホタテホタテの稚貝

地まき式

稚貝をそのまま漁区にまきます

ホタテの水揚げ

4年海底で育ったホタテ

ホタテ冷凍工場

旨みをそのままに瞬間冷凍

興部町は、より自然な環境で育てる「地まき式」を取り入れてます

「興部町のホタテは繊維がしっかりしてるね！」とお言葉をいただくことがあります。

そのヒミツは、冬にオホーツク海を埋め尽くす流氷とたくさんの栄養たっぷりのプランクトンを餌にしている事、さらに「興部町のホタテ漁法」にもあります！

ホタテ漁には、主に「地まき式」と「垂下式」の2種類がありますが、興部のホタテは「地まき式」を取り入れています。

ホタテの貝柱は、人間に例えると「筋肉の部分」

より自然な環境を作ることでホタテが自由に泳いで餌を探したり、天敵から逃げたりして貝柱（筋肉の部分）を成長させていくため、ぷりっぷりの貝柱になるのです。

ふるさと納税もホタテの申込みが増えております！

年々、ふるさと納税においても申込み件数が増えており、興部町のホタテを口にしている方も多くなってきている状況ではございますが、このキャンペーンを機に「また食べたい」「食べてみたい」と思っていただける方にぜひご参加いただきたいと思います。

スペシャル企画「もうできない!?キャンペーン」参加方法

大人気のホタテをプレゼントする企画です！

キャンペーン期間中（11月15日～11月30日）に道の駅オンラインショップ『OKOKO』(https://okoppe-hokkaido.jp/machi-topics/7521)でお買い物をした方の中から、抽選で50名様に【お手頃サイズ】オホーツク産ホタテ（60～80玉／1kg）をプレゼントいたします！！！お買い物する商品や金額は問いません。

１.会員登録がお済みでない方は、まず「会員登録」から！

「ログイン情報」と「お客様情報」をご入力いただきます。

２.ご登録いただいた会員情報でログイン！

３.ログインした状態でお買い物♪

すでに会員の方は、ログインをしてからお買い物をしてください。

道の駅オンラインショップ『OKOKO』は、北海道興部（おこっぺ）町特産品の海産物や乳製品がたくさんあります。

オンラインショップ「OKOKO」 :https://okoppe-hokkaido.jp/machi-topics/7521

キャンペーンに参加して、ホタテをGETしよう！！！