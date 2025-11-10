「2025年勝てるクリエイティブの新常識 自社専用AIを育てる」 競合が真似できない「学習型クリエイティブ」基盤を構築
REHATCH株式会社はオンラインセミナー
【インハウスマーケター必見】
2025年、広告運用の世界で大きな転換点を迎えています。 AIによる自動学習が標準化し、運用設定での差別化は難しい状況に。 残った差別化ポイントは「クリエイティブ」が大きな要素となります。
しかし、クリエイティブにおいても多くの企業は 「CVRは高いのに、なぜか利益につながらない」 「勝ちパターンが見つけられていない」 といったような壁に直面しているのではないでしょうか。
本セミナーでは、CVR偏重から脱却し、 売上・LTV・ROIを軸にした「学習型クリエイティブ」という新しいアプローチを徹底解説。 競合が真似できない、自社だけの勝ちパターンを見つけ続ける方法をお伝えします。
▼本セミナーで学べること
本質的な勝ちパターンの見極め方
- CVRではなく「売上×LTV×ROI」で評価する新常識
- 広告運用の本質的な勝ち方と、競合に負けない戦略
学習型クリエイティブの実践ノウハウ
- 配信結果から自動学習し、世代ごとに進化する仕組み
- 自社ポジショニングを体現し、競合が真似できない資産を築く方法
■こんな方におすすめ
- ディスプレイ/SNS広告を配信している企業のマーケター
- CVRは高いのに利益につながらず、悩んでいる運用担当者
- 競合と差別化できるクリエイティブ基盤を作りたいマーケター
- AIを活用して本質的な成果改善を実現したい方
AIクリエイティブの最新潮流を一気にキャッチアップできる機会です。
ぜひ奮ってご参加ください！
■ 開催概要
開催日時：【LIVE配信】11月11日（火）13:00~13:45
【アーカイブ配信】11月12日（水）13:00~13:45
【アーカイブ配信】11月13日（木）12:00~12:45
開催形式：オンライン
参加費：無料
お申し込みページ：https://client.eventhub.jp/ticket/d9bHyH-wF6?utm_content=seminar&utm_term=gakushupr(https://client.eventhub.jp/ticket/d9bHyH-wF6?utm_content=seminar&utm_term=gakushupr)
▼スピーカー
REHATCH株式会社 COO
山崎源
株式会社サイバーエージェント入社
営業担当をするクライアントの年間営業最優秀賞に選出
主に大手ブランド広告主のプロモーションを担当。
OOH や雑誌も含めた統合的なプロモーションの戦略立案、実行を経験。
また、BIツール(DOMO/Tableau)を活用して、クライアントデータの可視化。分析業務にも従事。
本リリースの詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
【REHATCH株式会社について】
REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析ツール「ONE」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。
所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F
代表：迫田 亮太
会社HP：https://re-hatch.jp/