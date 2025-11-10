【Carepod、世界販売100万台突破記念セール】世界が選んだデザインと安心を、特別価格で。

Carepod Japan 株式会社

加湿器ブランド「Carepod（ケアポッド）」は、世界累計販売台数100万台突破を記念し、2025年11月10日（月）～11月19日（水）の期間限定で、公式オンラインストアにて特別セールを開催いたします。世界中のご家庭に「家族にやさしい加湿器」を届けてきたCarepodが、これまでの感謝の気持ちを込めてお得なキャンペーンを実施します。

対象商品

★Cube Pro Plus（J60HV）/ Set

★Cube Pro（J40LS）

★Carepod Mini（J20）

いずれのモデルも、構造は「水タンク・内フタ・振動子」のシンプル設計。特許取得済みの振動子はワンタッチで着脱でき、丸洗いや煮沸消毒にも対応。いつでも清潔で長く使える衛生設計を実現しています。日常に寄り添うシンプルなデザインが人気を集めています。

世界で認められるCarepod

Carepodは、IFデザイン賞、Red Dot、It Awardなど、世界的なデザインアワードを多数受賞。

さらに、米国Forbes・CNNにも「ベスト加湿器」として選出されるなど、グローバルでも高く評価されています。今回のセールは、こうした世界的評価と多くのお客様のご支持への感謝を込めて実施されます。

Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv) Cube Pro Plus (J60HV+Stand)(https://carepodjapan.com/products/j60hv?variant=51286877241641)

製品仕様

製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：29W～170W

タンク容量：4.2L

サイズ：250×250×300mm

会社概要

Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。

歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。

企 業 名：Carepod Japan株式会社

所 在 地：〒151-0053

東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F

U R L：https://carepodjapan.com

